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泰国多举措吸引中国游客

预计2024年赴泰中国游客突破730万人次

本报记者 白元琪
2024年12月30日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰国佛丕府的爱与希望之宫是一处备受欢迎的旅游胜地，吸引了众多中国游客前来参观体验。图为中国游客在此拍照游玩。
　　本报记者  白元琪摄

　　泰国国家旅游局最新数据显示，截至12月8日，今年赴泰中国游客已超630万人次，中国已连续多年成为泰国最大旅游客源国。泰国国家旅游局局长塔佩妮表示，自今年3月中泰两国实施永久免签政策以来，中国游客数量快速增长，预计全年突破730万人次，为泰国旅游业带来约4500亿泰铢（1元人民币约合4.67泰铢）的收入。

　　自12月起，泰国进入凉爽宜人的冬季。为吸引更多中国游客，泰国旅游与体育部联合泰国国家旅游局推出一系列冬日庆典活动，其中“2024年湄南河灯光盛会”在曼谷湄南河沿岸的郑王庙等七大地标建筑上演灯光秀，从11月下旬一直持续到12月中旬。同期举行的其他艺术展览、音乐会等也让游客体验到丰富多彩的文化活动。据泰国国家旅游局统计，庆典活动实现超6亿泰铢的旅游收入。此外，泰国还将在曼谷及更多二线城市举办“神奇泰国2025跨年倒计时”活动，包括灯光秀、文化演出和烟花盛典等。

　　为促进中泰两国游客往来，多家航空公司增开直飞航线。近日，春秋航空开通石家庄至曼谷航线。南方航空7月起陆续开通揭阳、武汉、南宁等城市至曼谷廊曼国际机场的直飞航线。亚洲航空宣布新增北京大兴至曼谷每日直飞航班，其直飞曼谷航线网络已覆盖中国12个主要城市，每周航班数量超过110个。

　　针对来泰中国游客年轻化、热衷于在线预订旅游产品、选择自由行或小团出游等趋势，泰国相关部门积极出台相应调整措施。一方面升级基础设施，为游客提供更加便利的自由行条件。例如，M81等多条新开通的高速公路将在新年期间免费开放，让自驾游更加方便实惠。另一方面，泰国国家铁路公司推出14条特色火车线路，主打慢节奏旅行。线路覆盖海滩度假、森林徒步等活动，并串联多个小众景点，契合深度游、个性化出行喜好，同时带动更多地区旅游业发展。

　　中泰旅游合作蓬勃发展，带动了泰国对中文导游需求量的增加，多所职教学校的中文导游培训项目备受欢迎。泰国春武里科技学院副院长谭帕拉帕特向记者介绍，该校的高素质旅游人才项目近5年来迅速发展，课程设置紧贴市场需求，涵盖中文、专业知识和实操技能。“我们还与曼谷、普吉等地的多家旅游企业、酒店合作，为学生提供实习机会。目前每年有100多名学员参加培训，就业情况良好。”泰国国家旅游局也积极行动，近日为曼谷、清迈等地的550多名公交司机提供中文等培训。未来，泰国还将为交通从业者开展文化礼仪、安全驾驶等培训，以打造更加国际化的旅游环境。

　　泰国观光协会秘书长阿迪·猜拉达那农表示，中国是泰国旅游业最大的客源国，无论是泰国政府还是民间旅游机构，都非常重视中国游客。泰国旅游与体育部部长索拉翁·天通表示，泰国欢迎世界各地游客尤其是中国游客的到来，将努力让游客获得更安全、更有品质的旅行体验。

　　（本报曼谷12月29日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月30日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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