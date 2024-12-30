中国援建突尼斯国际外交学院——

本报记者 郝瑞敏

突尼斯国际外交学院外景。

本报记者 郝瑞敏摄

冬日的突尼斯首都突尼斯市阳光灿烂。距突尼斯外交部大楼不远处，有一片崭新的现代化建筑群。这里便是中国援建的突尼斯国际外交学院。突尼斯总统赛义德亲自为其揭幕，并称赞其为“突中合作的典范”。

学院入口处，旗帜迎风飘扬。在蔚蓝大海映衬下，白色与浅黄色的外墙分外清新典雅。走进大楼，多功能教室、报告厅等一应俱全。该项目由中国土木工程集团有限公司承建，总建筑面积1.2万余平方米。中方以最高标准完成建设，为深化两国友好关系和务实合作作出积极贡献。

2016年，中突双方就援建突尼斯国际外交学院达成共识。在双方共同努力下，学院从蓝图变为现实。今年启用后，这里成了突尼斯外交官职业生涯开始的地方，也成为中突友好的新标志、新平台。

“中方在项目设计上充分尊重突方要求和文化风俗，整体融入了突尼斯城市特色元素。”突尼斯国际外交学院项目总工程师莉莉娅·卢埃迪告诉记者，项目采用中国标准和现代设计理念，教学楼还配备了智能消防控制系统、网络系统、新风系统、门禁系统以及雨水回收再利用系统，凸显了绿色、节能、环保理念。

今年是中国和突尼斯建交60周年。60年来，两国各领域交流合作成果丰硕。突尼斯国际外交学院是双方深化合作的又一重要成果。突尼斯前外长阿马尔表示，突尼斯国际外交学院是突中深厚友谊的见证，是高质量共建“一带一路”的具体成果，感谢中方的无私帮助和支持。

“突尼斯国际外交学院项目充分反映了突中两国的高度互信及稳定良好的双边关系。”突尼斯外交部大使级官员、前驻阿盟大使纳吉布表示，突方将与中方进一步加强务实合作，丰富人文交流，共同推动建设阿中命运共同体、非中命运共同体。突尼斯国际外交学院前院长古亚表示，项目的成功将进一步增进突中两国相互理解与合作。突方将充分利用相关合作机制，将突尼斯国际外交学院打造成为突尼斯乃至非洲地区的外交官摇篮和外交交流平台。

据介绍，突尼斯国际外交学院目前主要针对在职外交官、涉外官员开展培训，未来将覆盖阿拉伯国家外交官和非洲国家外交官培训。自启用以来，学院已举办多场外交官培训活动。

突尼斯国际外交学院副院长玛哈·埃奈费说，该项目极大改善了学院的基础设施条件，可以满足突尼斯外交部对外交人员及其他涉外工作人员的培训需求，提升相关人员的职业技能，促进突尼斯外交工作的发展。埃奈费告诉记者，近年来，突中两国在人才培养和行政能力建设方面交流互动频繁。“去年，学院专门组织访问团前往中国考察学习，借鉴中国外交培训学院开设的特色培训课程。我们希望继续加强同中方在相关领域的交流与合作。”

“中国援建项目为突尼斯外交人才成长贡献了力量。”今年在国际外交学院参加培训的突尼斯外交官海克勒说，突尼斯正处在发展的关键时期，迫切需要提高科学管理水平，增强公务人员的战略思维和能力素质。中国改革开放以来积累的发展经验，尤其是治国理政经验对突尼斯有很好的启发和借鉴意义。“希望未来突中双方在培训、科研、咨询等领域开展更为紧密的交流与合作，不断丰富培训和交流形式，为推动突中共同发展作出更多贡献。”

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)