本报记者 曲 颂

“作为联合利华全球最重要的市场之一，中国对我们的全球业务发展起到了至关重要的作用。”联合利华大中华区总裁、美妆与健康事业部总经理陈戈日前在接受本报记者采访时表示，联合利华将持续推动行业在数字化转型、绿色低碳等领域的发展，与中国及全球的消费者、合作伙伴共创可持续的美好未来。

“联合利华是最早一批进入中国市场的跨国公司之一。”陈戈介绍，联合利华见证了中国经济的蓬勃发展，也参与了提升人民生活水平的“加速跑”。联合利华在中国累计投资超30亿美元，在上海设立了区域总部、全球研发中心，在全国设有8大生产基地及物流中心。“今年5月，联合利华在广州从化挂牌了企业自营出口监管仓，促进企业出口业务高效化，助力打造联合利华中国出口中心；9月，联合利华又一全新美妆与健康业务品类工厂在合肥投产，进一步满足中国乃至全球消费者日益增长的个性化需求。”陈戈说。

近年来，联合利华积极参加进博会，把握中国新发展带来的新机遇。“作为中国高水平对外开放平台，进博会的溢出效应十分明显。对企业而言，一是推动展品变商品，二是让企业的科研成果快速落地。”陈戈表示。今年11月，联合利华第七次参加进博会，展出旗下10个品牌的近百款产品。展台“U家时光博物馆”面积达到500平方米，借助凡士林、清扬、力士等家喻户晓的品牌，讲述人们生活不断改善的故事，描绘联合利华以“黑科技”持续赋能品类创新的图景。陈戈说：“7年来，联合利华借助进博会平台为广大中国消费者带来更多选择，我们深感荣幸。联合利华在中国强劲的发展势头离不开企业和中国市场及消费者保持同频共振，更得益于中国开放包容的营商环境及一系列优惠政策。”

陈戈表示，中国正加速培育新质生产力，推动经济可持续、高质量发展。中国经济韧性十足，不仅拥有巨大的市场、完善高效的产业体系，还拥有数量可观的高层次人才梯队和不断厚植的创新沃土，这些有利条件为像联合利华这样的跨国企业提供了良好的营商环境和广阔的发展空间。

“在中国不断优化的技术创新、制度创新等各项开放政策加持下，联合利华加快产品创新迭代，将优秀本土研发成果向全球输送，赋能全世界消费者的美好生活体验。”陈戈表示，截至2023年，联合利华（上海）全球研发中心参与的专利申请累计2200多项，创新研发出诸多本地产品，为中国以及全球消费者提供更多元化的产品和服务。

陈戈介绍，联合利华通过打造数字化、绿色的供应体系，带动上下游企业共同实现端到端的可持续供应链，所有在华工厂已实现100％使用可再生电力。“未来，我们将持续深耕中国市场，依托中国的研发生态开拓创新，推出更加优质的产品，努力成为生活消费领域新质生产力的贡献者，为全球消费者提供更好的产品和服务，与中国及全球的消费者、客户、供应商以及员工共创可持续的美好生活与未来。”

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)