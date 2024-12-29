新华社首尔12月29日电（记者陆爱华 姬新龙）由泰国曼谷起飞的韩国济州航空7C2216号航班于韩国当地时间29日上午9时7分许，在位于全罗南道的务安机场降落时坠毁。机上175名乘客和6名机组人员除2名乘务员获救，其余179人全部遇难。

韩国消防部门当天表示，遇难者中除2名泰国籍乘客外，其余均为韩国人。由于机身严重损毁，截至当晚22时，仅有88名遇难者的身份信息被确认。

据韩国媒体报道，失事客机机型为波音737-800，机龄15年。该客机准备在务安机场1号跑道降落时发现无法正常着陆而复飞，第二次尝试在另一跑道上降落时因起落架未能放下而“机腹着陆”坠毁。影像资料显示，客机在跑道上滑行至末端仍未能减速，与机场围墙相撞后爆炸起火。

韩国国土交通部已宣布，将封锁务安机场的飞机跑道至2025年1月1日凌晨5时。

韩国检方当天决定组建“事故对策本部”，与警方、消防等有关部门合作，共同对这起坠机事故展开调查。

韩国国土交通部当天表示，坠机事故发生前，机场塔台曾向客机飞行员发出鸟群撞击警报。一分钟后飞行员发出求救信号，5分钟后客机坠毁。目前，事故调查委员会已拿到坠毁客机的飞行记录装置和语音记录装置两种黑匣子。为查明坠机确切原因，需展开长时间调查。商用客机坠机调查最短需6个月，甚至可长达数年。

韩国媒体当天晚些时候援引事故调查委员会人士消息称，飞行记录装置部分受损，读取数据“可能需要一个月”。

韩国代总统崔相穆当天赶赴事故现场，宣布务安郡为特别灾难地区。当晚，政府决定即日起至2025年1月4日24时的7天为国家哀悼日，并在事故现场以及全罗南道、光州市、首尔市、世宗市等17个市、道设置灵堂，所有政府部门和公共机构降半旗志哀。

被停职的韩国总统尹锡悦当天晚些时候通过社交媒体对坠机事故表示哀悼。

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