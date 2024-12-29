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拉夫罗夫：俄罗斯已准备好就乌克兰问题进行谈判

2024年12月29日14:50 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月29日电　据今日俄罗斯通讯社29日报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受该媒体采访时说，俄罗斯已准备好就乌克兰问题进行谈判。

　　拉夫罗夫说，谈判应以消除乌克兰危机的根源为目标，并考虑到“领土”的现实情况。他强调，“乌克兰要去军事化和去纳粹化，确保不结盟、中立和无核地位。需要消除来自西方对俄罗斯安全的长期威胁，包括北约东扩。乌克兰要承担具体义务，确保讲俄语公民的权利、自由和利益”。

　　拉夫罗夫说，丹麦日前向乌克兰交付第二批F-16战斗机使局势进一步升级，迫使俄罗斯采取包括军事手段在内的相应措施保证国家安全。他说，西方国家向乌克兰提供的任何武器都是俄军合法打击目标。

　　拉夫罗夫说，俄方已做好准备应对局势发展的任何可能，如果北约制造新的导弹威胁，俄方将以军事技术手段进行反制，同时也会考虑创造条件进行平等对话。他说，北约多年来东扩在很大程度上引发了乌克兰危机，并持续对俄罗斯安全构成威胁。由于美国当前的反俄行动，俄方不会与美方就军控问题进行任何谈判。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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