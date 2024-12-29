人民网北京12月29日电 （记者苑基荣）RCEP区域海洋经济青年对话12月29日在海南海口举行，对话主题是“推进区域海洋经济互联互通”。本次会议由中国海洋发展基金会和中国（海南）改革发展研究院主办，海南自由贸易港研究院、海南改革发展研究基金会协办，来自韩国、新加坡、英国等10多个国家和世界自然基金会等国家和国际组织，以及我国11个省市的智库专家、企业家共200余人参加本次国际研讨会。

中国海洋发展基金会理事长吕滨在开幕式上表示，海洋经济互联互通不仅能够促进区域内各国的经济合作与发展，还有助于增强区域内国家的整体应对能力，是实现海洋和人类可持续发展的必然选择。一是要建立长效的区域协作机制，为推动区域经济互联互通提供制度保障。二是要构建蓝色经济伙伴关系，不断增进经济合作平等互信。三是要充分激发青年的创新活力与创业热情，为区域经济发展输入不竭动力。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林提出，要以海洋经济互联互通形成中国东盟蓝色经济一体化新格局。从现实看，加快中国-东盟海洋经济互联互通进程，推动海区域洋资源要素的高效配置，将释放区域蓝色经济增长的巨大潜力，将形成中国与东盟海洋经济一体化新格局。海洋经济互联互通需要着力解决“需求大、进展慢”的突出矛盾。中国-东盟海洋经济互联互通的共同需求不断增强，同时面临着互联互通水平较低的掣肘。从现实看，中国-东盟有条件实现区域海洋经济互联互通的重要突破。

越南社会科学院研究生院院长兼经济系主任阮辉煌表示，中国—东盟海洋经济互联互通与区域蓝色经济一体化具有相当大的潜力，建议加强东盟国家与中国海洋经济发展战略的协调对接；运用数字化和信息化手段促进海上基础设施互联互通；营造包括海上在内的地区和平稳定环境；建立牢固的互信。

马来西亚巴生港自由贸易区主席林立迎提出，蓝色经济可以成为区域发展的主要驱动力，在旅游、渔业和航运等行业创造就业机会，提供一条鼓励可持续利用海洋资源并保护海洋生态系统健康的道路。蓝色经济已不再是一个遥不可及的理想，而是一个切实可行的现实。促进可持续蓝色经济的国际合作，需要政策协调、加大投资和形成公私伙伴关系，创造蓝色经济发展所需的条件。

菲律宾国际安全研究学会主席隆梅尔·班乐义提出，东盟可以为RCEP成员国在区域海洋政策对接方面提供借鉴经验。推进区域海洋政策协调，需要盘点比较RCEP各成员国海洋政策；在RCEP框架内明确国家海洋政策与区域海洋目标；确定可能阻碍或促进实现RCEP区域海事目标的国家利益相关者、参与者或影响者；找到解决这些障碍的方法以及如何支持 RCEP 海上议程，推动蓝色经济。

近几年来，中国（海南）改革发展研究院与中国海洋发展基金会与相关机构合作举办了“蓝色经济与可持续发展”“加强蓝色经济合作 共促海洋可持续发展”“中国-东盟蓝色经济合作研讨会”“RCEP区域青年对话”和“RCEP框架下蓝色经济发展能力培训班”等主题的多场学术研讨和能力培训项目，产生广泛影响，在研究研讨区域海洋经济合作、推动海洋经济青年人才培养、共筑蓝色经济伙伴关系等方面发挥了积极作用。

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