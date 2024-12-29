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驻日本大使馆举行第七届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖仪式 

2024年12月29日14:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京12月29日电 （记者朱玥颖） 近日，驻日本大使馆举行第七届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖仪式，吴江浩大使和日本自民党干事长森山裕出席并致辞，前东京都知事舛添要一、众议员神谷裕等获奖者，日本外务省代表，友好团体、日本侨报社和协办媒体代表，使馆施泳公使及各部门负责人等近200人参加。

吴江浩大使致辞。 日本侨报社供图

吴江浩大使致辞。日本侨报社供图

吴江浩表示，7年来共有2000余位日本各界人士通过征文比赛平台讲述自己同中国的故事，为日本社会了解中国和中日友好打开了一扇窗口。不久前，习近平主席同石破首相在秘鲁会晤,确认全面推进中日战略互惠关系。本周，王毅外长同岩屋毅外相举行会谈，就加快落实领导人共识、积极开展两国人文交流合作、推动中日关系沿着正确轨道健康稳定向前发展达成多项共识。新的一年里，中日双方应共同努力开创两国交流合作的新前景。

森山裕干事长致辞。 日本侨报社供图

森山裕干事长致辞。日本侨报社供图

森山裕回顾多年同中方和湖南省交往，积极评价中国快速发展，表示期待日中加强友好交流和互利合作，为地区和世界和平繁荣作出贡献。

仪式开始前吴大使和森山干事长会见获奖者代表。 日本侨报社供图

仪式开始前吴大使和森山干事长会见获奖者代表。日本侨报社供图

特别奖获得者、原东京都知事 舛添要一（左上）、众议院议员 神谷裕（右上）、原乒乓球选手 福原愛（左下）、最优秀奖・中国大使奖 金丸利枝（右下）发表获奖感言。 日本侨报社供图

特别奖获得者、原东京都知事 舛添要一（左上）、众议院议员 神谷裕（右上）、原乒乓球选手 福原愛（左下）、最优秀奖・中国大使奖 金丸利枝（右下）发表获奖感言。日本侨报社供图

获奖者及嘉宾深情讲述旅华故事，珍惜同中国朋友结下的友谊，表示愿向更多人分享在华经历见闻，致力于推动两国民间友好。

合影。 日本侨报社供图

合影。日本侨报社供图

“难忘的旅华故事”征文比赛由日本侨报社主办，中国驻日本大使馆、读卖新闻、日中友好七团体等支持后援。本届大赛面向全日本征集作品218篇，获奖征文已在日结集出版。

(责编：曹欣悦、张悦)

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