人民网曼谷12月29日电（记者简承渊）泰国财政部发布公告，宣布自2025年1月1日至12月31日，进口商品总值不超过1500泰铢（包括运费与保险费）的货物将免征关税。这项政策旨在解决国内外销售税负不公平问题，促进跨境贸易便利化，同时履行国际贸易协定义务，优化进口流程，推动经济发展。

曼谷小商品文具店。人民网记者 简承渊摄

泰国政府通过《皇家公报》网站正式发布财政部公告，宣布对进口商品关税政策进行调整。政策推出后预计会对泰国电商市场产生以下影响：

这项关税减免政策将进一步降低海外商品进入泰国市场的成本，提高消费者购买力，同时鼓励中小企业利用跨境平台扩大经营规模，推动国内外贸易流通。

为泰国消费者带来更丰富的购物选择，消费者可通过国际电商平台更轻松地购买小额商品，享受更具竞争力的价格，从而促进市场消费增长。

随着小额商品进口需求增加，物流和快递服务行业预计将受益于订单量的提升，这将推动物流基础设施的升级和管理效率的提升，进一步完善泰国作为东南亚物流枢纽的地位。

泰国海关总署将负责具体执行政策，包括进口商品审核、免税资格核实及申报流程的优化。

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