人民网里约热内卢12月28日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间12月28日，巴西里约华人联谊会（以下简称“华联会”）与里约州巴西中国议员阵线等机构在华联会会馆举办“里约中国慈善日”爱心捐赠活动，通过里约州议会、里约市议会向当地福利机构和贫民社区捐赠800个基本食品篮和其他物资。

参与爱心捐赠活动的嘉宾展示基本食品篮。人民网记者 时元皓摄

华联会会长陈秉文在致辞中向参与此次捐赠活动的爱心人士表示感谢，希望通过此次活动传递爱心善举，为增进中巴两国友好交往、深化两国人民友谊作出更多贡献。

中国海油巴西公司代表王志翔表示，中国海油巴西公司通过资助里约科帕卡巴纳要塞乐团、参与慈善捐赠活动等方式回馈当地社会，相信在两国友好人士的共同努力下，中巴友谊将更加深厚。

巴西里约山河艺术与文化协会主席玛西娅·梅尔基奥尔表示，此次活动彰显了团结互助精神，进一步深化了巴中两国友谊。

活动中，华联会锣鼓队、华联会中文班成员为来宾带来文艺表演；与会嘉宾为华联会年度优秀志愿者颁奖，并为华联会中文班学生发放期末结课证书。华联会与里约“芒果树”桑巴舞学校、新征程文化贸易公司等机构在活动中签署合作协议。

此次活动由中国海油巴西公司赞助，山河艺术与文化协会、新征程文化贸易公司承办。里约州议会、市议会代表，里约热内卢天主教大学孔子学院师生以及中巴两国各界友好人士代表100余人出席活动。

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