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埃及卢克索大学独立孔子课堂举办成立五周年庆典活动

2024年12月28日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。埃及卢克索大学独立孔子课堂供图
活动现场。埃及卢克索大学独立孔子课堂供图
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人民网开罗12月27日电 （记者沈小晓）当地时间12月25日，埃及卢克索大学独立孔子课堂举办“喜迎新春”暨孔子课堂成立五周年庆典系列活动。

当地市民体验了包饺子、剪纸、书法、国画、汉服等中国传统文化活动。

来自卢克索大学中文系的同学们向当地民众介绍中国传统服装、中国结及剪纸图案的文化寓意，并开展了中国文化有奖竞答、中文歌曲演唱等活动。

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