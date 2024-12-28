人民网开罗12月27日电 （记者沈小晓）当地时间12月25日，埃及卢克索大学独立孔子课堂举办“喜迎新春”暨孔子课堂成立五周年庆典系列活动。

当地市民体验了包饺子、剪纸、书法、国画、汉服等中国传统文化活动。

来自卢克索大学中文系的同学们向当地民众介绍中国传统服装、中国结及剪纸图案的文化寓意，并开展了中国文化有奖竞答、中文歌曲演唱等活动。