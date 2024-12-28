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世界卫生组织：加沙地带北部最后一个主要医疗设施关闭

2024年12月28日11:35 | 来源：新华网
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新华社加沙12月27日电 世界卫生组织27日在社交媒体上发表声明说，以色列当天在加沙地带北部卡迈勒·阿德万医院附近开展军事行动，导致该医院被迫关闭。该医院是加沙地带北部最后一个主要医疗设施。

声明说，初步报告显示，该医院数个主要医疗部门在袭击中被大火烧毁。目前仍有60名医务人员和25名病情危急患者滞留在医院，其中包括使用呼吸机的患者。病情中度至重度的患者被迫撤离到另一家被摧毁且无法运作的医院。

世界卫生组织在声明中再次呼吁在加沙地带停火。

以色列军方当天在一份声明中说，该医院是武装分子的一个重要堡垒，一直被用于藏匿武装分子，当天的行动是为了打击医院附近的武装人员及其设施。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）27日在一份声明中对以方说法予以否认。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.5万巴勒斯坦人死亡、近10.8万人受伤。

(责编：艾雯、贾文婷)

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