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越南河内大学孔子学院庆祝成立十周年

2024年12月28日11:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内12月26日电 （记者杨晔）当地时间12月26日，越南河内大学孔子学院举行活动庆祝成立十周年。中国驻越南大使馆参赞郑大伟，广西师范大学党委书记贺祖斌，河内大学副校长、孔子学院理事长阮氏菊芳，河内大学副校长阮进勇和驻越中企以及河内大学孔院全体教职人员等各界代表应邀出席活动。

郑大伟说，2025年中越将迎来建交75周年，两国将在“中越人文交流年”的框架下开展一系列活动，进一步巩固两国民意基础，持续弘扬传统友谊。中国驻越南大使馆将一如既往地支持河内大学孔子学院的发展，期待学院在未来十年再创辉煌。

阮氏菊芳表示，河内大学孔子学院在中文教学、文化交流以及越中合作项目中展现了开放包容、互学互鉴的价值，成为促进越中民心相通的桥梁纽带。希望孔子学院以十周年为新起点，砥砺前行，再创辉煌。

贺祖斌表示，十年来，河内大学孔子学院通过丰富的文化活动搭建了两国友谊的桥梁，成为中越教育合作的典范。广西师范大学将一如既往与河内大学携手同行，为文化教育合作贡献力量，衷心祝愿孔子学院再创辉煌。

庆祝活动现场气氛热烈，民乐演奏、京剧表演、瑶族非遗舞蹈、汉服走秀等节目精彩纷呈，展示了中越文化交融的独特魅力。孔院副院长韦爱云同四位公派教师、一位海外志愿者教师共同演唱《瀚宇之花盛开》，唱出了国际中文教育人的心声。河内大学孔子学院还组织了丰富的文化体验活动，包括漆扇制作、书法展示和汉服试穿等，展示中国传统文化。吸引了众多师生和各界代表参与体验，增进了对中国文化的了解和喜爱。

(责编：艾雯、刘慧)

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