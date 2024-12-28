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中企在塞尔维亚举办“温暖童心，点亮希望”公益活动

2024年12月28日11:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马12月28日电（记者谢亚宏）中国电建塞尔维亚乌日策绕城公路项目部主办的“温暖童心，点亮希望”公益活动27日在塞尔维亚乌日策文化中心成功举办。此次活动由当地红十字协会、妇女组织及乌日策市政府联合参与，旨在为乌日策地区的孩子们送去新春节日礼物与温暖关怀。

活动当天，乌日策副市长Predrag Gavovic、中国驻塞尔维亚使馆经济商务参赞鲍顺青、中国电建欧亚区域总部塞尔维亚国别代表杨博、乌日策绕城公路项目部项目经理吴时光，以及当地红十字协会和妇女儿童机构的代表出席了活动。

活动现场，中国电建给孩子们送上了他们愿望清单上的节日礼物，实现了孩子们的新年愿望。鲍顺青参赞在随后的采访中表示，中塞两国友谊深厚，中国企业在塞尔维亚不仅在基础设施建设领域作出了重要贡献，还通过各种实际行动关注民生需求，致力于为当地社会发展提供支持。

乌日策项目部项目经理吴时光表示，将继续以实际行动服务当地社会，履行企业责任，为乌日策及周边地区带来更多便利与福祉。

作为“一带一路”倡议的重要实施者，中国电建自进入塞尔维亚市场以来，始终将履行社会责任作为核心目标之一。积极融入当地社区，通过公益活动帮助儿童和困难群体，传递爱与关怀。

乌日策绕城公路项目为新建公路，全长4.84km，其中包括4座桥，最长长度300m。是塞尔维亚中西部一揽子交通工程项目之一。塞尔维亚重大民生工程，对于改善塞尔维亚中西部地区交通条件，便利人民出行，以及促进当地经济发展起到非常重要的作用。

(责编：艾雯、刘慧)

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