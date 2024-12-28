人民网罗马12月27日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：12月24日，由中国交建承建、中国路桥总承包实施、中交二公局参建的塞尔维亚E763高速公路项目普瑞利纳—波热加段穆尼诺波勒多隧道实现双洞贯通。至此，项目承建的塞尔维亚第一长、第二长高速公路隧道全部贯通，标志着E763高速公路项目取得阶段性重大胜利。

塞尔维亚E763高速公路PP段T3隧道实现双洞贯通。中交二公局供图

E763高速公路普瑞利纳—波热加段项目位于塞尔维亚南部山区,全长30.2公里,最高设计时速120公里，项目全线控制性工程拉兹隧道为塞尔维亚第一长高速公路隧道，于2023年4月11日实现贯通。本次贯通的穆尼诺波勒多隧道为塞尔维亚第二长高速公路隧道，被国内外专家广泛认为是塞尔维亚施工最难的隧道。隧道左洞长2755米，右洞长2740米，全部为IV、V级围岩，地层围岩构造复杂，均为碳质页岩，质构造复杂，且多褶皱、整体较破碎。开挖后，岩层力学性能急剧劣化，且局部存在松散堆积体，开挖形成临空面后极易坍塌，开挖支护施工难度极大。

塞尔维亚E763高速公路普瑞利纳—波热加段项目的隧道施工现场。中交二公局供图

施工过程中，项目面临地质条件复杂多变、穿越多个岩层、施工精度和爆破控制要求极高等重重挑战。为此，项目团队依托“新奥法”核心理念，采用地质勘察、超前支护、光面爆破等多种技术手段，通过局部爆破配合机械开挖施工，配备了全液压双臂凿岩台车、多功能拱架安装台车、混凝土湿喷台车等各类机械化施工装备，对不良地质条件应用了CD/CRD法、微台阶法、高压劈裂注浆、化学注浆、双层支护等诸多手段，以确保掌子面安全稳定。

E763高速公路作为欧洲路网11号走廊的重要构成部分，起点位于塞尔维亚首都贝尔格莱德，终点则延伸至黑山的巴尔港，全长约448公里。项目建成后，将有望连接罗马尼亚、塞尔维亚和黑山，成为塞尔维亚最高效、便捷且安全稳定的出海通道，被誉为塞尔维亚公路运输的“生命线”。中交二公局参建的E763高速公路普瑞利纳—波热加段一分部为项目关键控制性工程，隧道的建成将极大缩短塞尔维亚与黑山之间的通行时间，提高交通效率，促进两国间的经贸往来，同时将进一步推动塞尔维亚与周边国家的人员交流与合作，对提升塞尔维亚的区域影响力具有重要意义。此外，该项目也是中塞两国在交通基础设施领域务实合作的标志性项目之一，对于提升当地居民出行水平以及促进区域间的互联互通具有深远意义。（通讯员左梦瑶对本文亦有贡献）

白雪皑皑下，塞尔维亚E763高速公路普瑞利纳—波热加段项目的隧道施工稳步推进。中交二公局供图

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