中国日报网12月27日电 国务院新闻办公室26日举行新闻发布会，介绍第五次全国经济普查结果有关情况。普查结果显示，我国经济总量稳居世界第二，五年来对世界经济增长的贡献率平均在30%左右，是全球经济发展的最大增长源。

作为世界第二大经济体的中国，如何维持稳定增长、激发发展潜能，牵动世界目光。近期，中国政府出台一揽子增量政策，制度红利、政策红利、开放红利等将源源不断释放。在政策利好的驱动下，社会信心有效提振，经济乐观预期回升，国际机构纷纷上调中国经济增速预期。

12月26日，世界银行发布最新一期《中国经济简报：提振需求，重启动能》。路透社报道称，世界银行上调了对中国2024年和2025年经济增长的预测，称一系列政策宽松措施和强劲的出口帮助减轻了房地产对经济活动造成的部分影响。

世行报告预计，全球第二大经济体中国2024年国内生产总值(GDP)将增长4.9%，较6月的预测上调0.1个百分点。世界银行同时将中国2025年的经济增长预期上调0.4个百分点，至4.5%。

世行表示，做出这些调整的原因是近期出口强劲以及出台了一系列政策宽松措施，其中包括“增量政策刺激”，比如对开发商的流动性支持、降低住房首付比例和房贷利率、国家资助购买住房库存以及消费者以旧换新计划。

12月16日，国际信用评级机构穆迪发表报告，将中国2025年GDP增长率预期从4%上调至4.2%。英国广播公司援引ING银行大中华区首席经济师宋林的分析称，中国仍将保持稳定增长，预计中国2025年的增长目标为“5%左右”或至少“4.5%以上”。

国际舆论普遍认为，中国仍是全球经济增长最大引擎，中国经济近期的有关重大决策将为中国经济注入澎湃动力，为世界带来更多分享中国机遇的发展红利。

今年11月，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》施行，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

据日经新闻网12月23日报道，日本丰田汽车日前敲定了在中国建设生产纯电动汽车的新工厂的方针，将在上海生产高档车品牌“雷克萨斯”。多名相关人士透露了上述消息。计划确保在上海市内的用地并建设工厂，力争2027年前后投产。

丰田此前一直与当地企业的合资公司共同制造汽车，这是丰田首次单独建设并运营工厂。

文章说，中国具有完善的零部件供应链，还具有容易采购的优势。中国从2018年开始在纯电动汽车等新能源汽车领域放宽限制，外资企业被允许独资经营。同一年，美国特斯拉决定单独进驻中国，投产了纯电动汽车工厂。

总部设在美国、有着127年发展历程的碧迪医疗近日对《中国日报》表示，公司将在中国市场继续深化其战略版图规划，进行一系列重大投资布局。

碧迪医疗全球高级副总裁、大中华区总经理邓建民表示，中国是碧迪医疗全球第二大市场，中国政府正在持续加大高质量医疗健康领域的投入，从中长期发展趋势来看，我们对中国市场的前景仍持有坚定信心。

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