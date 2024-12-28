国际在线专稿：近日，乌干达《新视野报》网站刊发评论文章，分析中美两国对外政策的差异并展望中美关系未来走向。文章指出，中美合作事关全球繁荣与稳定，中国倡导构建人类命运共同体，致力于推动世界各国共同发展与和平共处，而美国在全球范围内挑动对抗，主张所谓“美国优先”政策，损害其他国家利益。文章称，世界多极化是大势所趋，部分美西方国家应尽早转变思维，迈向合作共赢的全球未来。

乌干达《新视野报》网站文章截图

文章对比中、美外交政策后分析表示，中国对外政策温和稳定，中国国家领导人富有远见卓识的同时脚踏实地，提出了构建人类命运共同体等崇高理念，坚定维护世界和平。文章赞许道，中国的外交政策不受个人政治偏见影响，中国对人类未来的构想也并非仅为本国服务，而是着眼全球发展。与之相反，美国当选总统特朗普大肆宣扬的“美国优先”政策则完全以美国为中心。回顾特朗普的首个任期，美国对华采取了对抗性外交政策，对中国出口商品加征史无前例的高关税，引发贸易战，还试图遏制中国5G技术的发展。种种做法不仅给美国经济造成负面影响，也使中美关系遭遇剧烈摩擦。美国忽视了中美作为世界上最大的两个经济体之间的合作对全球稳定的重要性。

文章认为，一个国家的国内发展形势对其外交政策具有重要影响。在特朗普首个任期中，美国政府治理失衡，社会问题频发，党争倾轧严重。反观中国，国家治理严明，社会生产生活组织有序。文章称，随着共建“一带一路”倡议取得更多进展，中国将实现更多更积极的外交成就，赢得国际社会更加广泛的尊重。

文章称，全球稳定的未来依托于中国国家领导人所倡导的合作共赢，而非美国沉迷的零和博弈。构建人类命运共同体理念完全符合西方国家利益，能够使全人类通过合作共同受益，而不追求霸权或单边主义。美国的利益与野心不应建立在对中国的敌视之上。文章呼吁美国和部分西方国家接受世界多极化发展的现实，尊重他国平等发展的权利，不应打压中国等新兴国家发展。“‘美国优先’、‘西方优先’的世界只存在于西方政客的想象之中，早已成为历史。”

文章进一步强调，美国对外政策的自私性与不可持续性日益凸显，世界上越来越多的国家开始赞同中国主张。倘若美国继续宣扬同中国“脱钩断链”，只会将更多国家推向中国，毕竟大量美国和欧洲企业已经高度依赖中国大规模、高精度的生产制造能力。

文章最后高度评价中国为推动世界各国相互尊重、和平共处付出的努力，并指出，中美关系是当今世界最重要、最复杂的双边关系之一，中美合作对两国乃至全世界都至关重要，如果中美关系处理不当，全世界都将食其恶果。当今世界正不断迈向多极化，美国等西方国家的观念亟需转变，应尽早从新殖民主义转向彼此尊重和更加包容的态度。（胡晓薇）

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