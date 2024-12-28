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年终报道·卫星视界丨2024，极端天气敲响“气候警钟”

2024年12月28日09:37 | 来源：新华社
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2024年，世界面临的气候变化风险迅速增加，高温、干旱、暴雨和洪涝等极端天气在全球多地频发，给人类造成巨大生命和财产损失，“气候警钟”已反复鸣响。

高温天气引发全球诸多山火及干旱灾害

2024年11月，世界气象组织在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间发布报告说，2024年有可能成为有记录以来最热的一年。高温天气还引发全球诸多山火及干旱灾害。

2024年4月30日，在孟加拉国首都达卡，一名工人喝水降温。孟加拉国多地遭遇高温热浪侵袭。孟加拉国气象部门称，该国西南部杰索尔地区4月30日气温达到43.8摄氏度，为该国1989年以来最高气温。

这是2024年11月9日在美国纽约州与新泽西州交界地区拍摄的山火（卫星影像）。11月初，据美国国家跨部门消防中心的数据显示，美国正经历威力巨大的野火年，迄今土地过火面积已达约3.28万平方公里。过去10年的全年平均过火面积为2.83万平方公里。

这是2024年11月9日在美国纽约州与新泽西州交界地区拍摄的山火（无人机照片）。

由于今年的严重干旱，亚马孙地区主要河流的支流都趋于干涸。巴西地质调查局的数据显示，亚马孙河流域多条河流降至历史最低水位。

这张卫星影像拼图显示的是2021年9月22日和2024年10月28日巴西塔帕若斯河大干旱前后的对比画面。

这是2024年9月13日在巴西朗多尼亚州波多韦柳拍摄的马代拉河（无人机照片）。巴西地质调查局的数据显示，亚马孙河流域的马代拉河已经达到历史最低水位。

气候变化加剧飓风危害

2024年，全球多地遭遇猛烈飓风袭击，引发风暴潮和强降雨，造成重大人员伤亡和财产损失。科学研究显示，气候变化为超强飓风的形成创造了更为有利的条件。随着全球升温，海洋正在加速变暖，飓风的能量、强度和频率将日益增强，危害会越来越大。

这是2024年10月9日风云三号极轨气象卫星拍摄的飓风“米尔顿”过境美国佛罗里达州的影像。

今年的大西洋飓风季中，三场飓风造成的破坏尤为严重。今年7月的飓风“贝丽尔”是有记录以来大西洋盆地出现时间最早的5级飓风，对加勒比地区造成重大影响。飓风“海伦妮”和“米尔顿”在美国境内造成严重破坏。

这是2024年7月5日在墨西哥坎昆拍摄的飓风“贝丽尔”登陆后的码头。

这是2024年10月25日在美国佐治亚州奥西拉拍摄的遭飓风“海伦妮”袭击后倒伏的树木。

2024年10月10日，在美国佛罗里达州坦帕，飓风“米尔顿”过境后，被损坏的交通信号灯悬在半空。

强降雨引发多地洪水和山体滑坡

拉美地区多国今年强降雨频发，引发洪水和山体滑坡等自然灾害。巴西南部南里奥格兰德州自今年4月底开始长期遭遇强降雨。据当地民防部门6月14日统计，强降雨引发的灾害已造成至少176人死亡、806人受伤，超过50万人无家可归，数以百计城镇和首府阿雷格里港部分地区被淹。

这是2024年5月7日拍摄的巴西南里奥格兰德州首府阿雷格里港的洪灾情况。

2024年5月9日，在巴西南里奥格兰德州新汉堡，救援人员救助被困在洪水中的动物。

2024年5月，距巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港约600公里的穆利塔卡地区遭遇持续强降雨天气。5月24日凌晨，当地发生大规模山体滑坡，导致逾百所房屋被埋，其中包括一所小学和一家旅店。巴新官方称，逾2000人被埋。

这张卫星影像拼图显示的是2023年11月13日（上）和2024年5月28日巴布亚新几内亚恩加省山体滑坡发生前后的画面。

不断刷新的高温纪录、逐渐消融的冰川、更加极端的暴雨，正在影响到我们生活的方方面面。每一次极端天气，都在以最直接、最强烈的方式警示我们：敬畏自然、顺应自然、保护自然是人类永恒的课题。

摄影：王天聪 拉赫尔·帕特拉索 克劳迪娅·马尔提尼

华金·埃尔南德斯 瑞安·布罗克 马吉迪·阿卜杜拉

(责编：艾雯、贾文婷)

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