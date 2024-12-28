12月27日，在德国柏林总统府，德国联邦总统施泰因迈尔在新闻发布会上讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

新华社柏林12月27日电（记者邰思聪 李超）德国联邦总统施泰因迈尔27日在柏林宣布解散联邦议院（议会下院），并计划于明年2月23日举行新一届联邦议院选举，以确定新任德国总理人选。

施泰因迈尔当天在新闻发布会上说，德国“需要有能力采取行动的政府”，下一届联邦政府面临重大挑战，“解决问题将成为政治的核心内容”。

12月27日，在德国柏林总统府，德国联邦总统施泰因迈尔在新闻发布会上讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

施泰因迈尔同时宣布，同意于明年2月23日举行新一届联邦议院选举，该日期是社民党、绿党以及最大在野党基督教民主联盟协商的结果。

据当地媒体报道，除社民党的朔尔茨外，目前德国总理候选人还有基督教民主联盟主席默茨、来自绿党的现任副总理哈贝克和德国选择党主席魏德尔。

在12月16日举行的德国联邦议院信任投票中，德国总理朔尔茨未能获得多数议员支持。根据德国法律，联邦总统可根据总理建议，在21天内解散联邦议院，并在60天内举行新选举。

12月27日，在德国柏林总统府，德国联邦总统施泰因迈尔（中）在新闻发布会上讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

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