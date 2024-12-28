新华社首尔12月27日电 题：总统总理皆遭弹劾 韩国政局混乱加剧

新华社记者冯亚松 陆睿

在韩国总统尹锡悦遭国会弹劾、国务总理韩德洙代行总统职权仅13天后，韩国国会27日下午以192票赞成通过针对韩德洙的弹劾动议案。

分析人士指出，韩德洙被弹劾的直接原因是在野党方面不满他暂缓任命宪法法院法官，背后则是朝野政党围绕尹锡悦弹劾案和下任总统选举的争斗。目前，经济副总理兼企划财政部长官崔相穆代行总统职权，这将导致韩国政府“主事人”领导力进一步降低，政局恐愈加混乱，并对韩国经济和社会造成影响。

总理也遭弹劾

韩国最大在野党共同民主党26日向国会提请弹劾韩德洙，国会27日就此进行表决。与弹劾总统需获国会300名议员中三分之二赞成不同，弹劾总理仅需过半数即151名议员赞成即可通过。而在野党阵营在国会拥有192个议席，执政党只有108个议席。

这是12月27日在韩国首尔拍摄的国会表决弹劾动议案现场。新华社记者 姚琪琳 摄

弹劾动议案在国会通过后，韩德洙的国务总理职权及代行的总统职权均被暂停。韩德洙表示，尊重国会的决定，将等待宪法法院的最终裁决。韩联社称，总统被弹劾后，代行其职权的总理也被弹劾停职，这在韩国宪政史上尚属首次。

但执政党国民力量党认为，与弹劾国务总理不同，弹劾代行总统职权的国务总理需要按照弹劾总统的标准，因此上述投票结果无效。该党表示将针对此次弹劾提出权限争议审判及暂停生效申请。

12月14日，在韩国首都首尔，代行总统职权的韩国国务总理韩德洙（中）召开临时国务会议。新华社/纽西斯通讯社

同样在27日，韩国宪法法院举行了尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序。尹锡悦方面及国会方面均派人出席听证会。尹锡悦本人没有到场，其代理人出面介绍对弹劾案的立场和举证计划。

此前，宪法法院多次以电子邮件、派专人递送、邮寄等方式，向尹锡悦方面发送弹劾案审理相关通知文件，但均被拒收。尹锡悦还两次拒绝“共同调查本部”要求其到案接受调查的传唤通知。

朝野各有盘算

共同民主党在对韩德洙的弹劾动议案中列出了5项理由，其中包括韩德洙拒绝任命宪法法院法官。韩德洙26日表示，任命宪法法院法官一事应首先由朝野政党达成一致，否则他将暂缓任命。共同民主党于是向国会提请弹劾韩德洙。

任命宪法法院法官问题之所以成为朝野争斗的焦点，是因为这一问题与能否罢免尹锡悦直接相关。

12月27日，在韩国国会，执政党国民力量党议员与在野党议员发生肢体冲突。 新华社记者 姚琪琳 摄

针对尹锡悦的弹劾动议案14日在国会通过后，其去留将由宪法法院裁决。根据相关规定，宪法法院由9名法官组成，做出同意弹劾的裁决需要至少6名法官赞成。目前宪法法院3个由国会推荐的法官席位处于空缺状态。虽然现有的6名法官也能做出裁决，但只有6人全部赞成，弹劾才能得到确认。

在野党方面希望“以压促变”。在其看来，如果把宪法法院法官人数补足，则9名法官中6人赞成即可确认弹劾，罢免尹锡悦的可能性将得到提高。

与此同时，在野党还需要“与时间赛跑”。分析人士认为，弹劾案审理拖得越久，民众对其关注度就会越低，支持弹劾的民意也可能会不断下降。而且在野党阵营中最有实力竞争下任总统的共同民主党党首李在明也是官司缠身，如果不能很快罢免尹锡悦并举行总统选举，一旦李在明在其所涉案件中获刑，在野党阵营将缺乏角逐下任总统的有力候选人。

这是12月27日在韩国宪法法院拍摄的尹锡悦弹劾案首次审前听证会现场。新华社/纽西斯通讯社

反之，尹锡悦和执政党都试图“以拖待变”，前者希望能最终逃过罢免，后者希望避免在最不利的形势下举行总统选举。有韩国媒体认为，这是尹锡悦一直拒收宪法法院通知文件和“共同调查本部”传唤通知的主要原因，也是韩德洙暂缓任命宪法法院法官的重要考量。

政局混乱加剧

根据韩国法律，韩德洙停职后，由经济副总理兼企划财政部长官崔相穆代行总统职权。韩国舆论和分析人士对崔相穆能否同时胜任这些职务打上问号，认为韩国政局将不可避免地陷入混乱，国家经济也将面临更大不确定性。

韩国《中央日报》发表社论称，韩德洙遭到弹劾后，韩国很可能面临史上首次政治领导力真空。当前首要任务是维持国家政治事务的正常运行，然而不同政治势力间的极端对立正在令政局走向“深渊”。

12月14日，在韩国首都首尔，人们在国会外参加要求弹劾总统尹锡悦的集会。新华社记者 姚琪琳 摄

国内政治环境不稳定也对韩国经济造成影响。近期韩元对美元汇率持续下跌，27日盘中一度跌破1美元兑1480韩元关口，创下2009年以来新低。

韩国政局不稳是影响市场对韩元信心的一个重要原因。韩国新韩银行研究员白锡贤表示，如今的韩国政局似乎比前总统朴槿惠被弹劾时更混乱，实际上处于一种“无政府状态”，而当时汇率也没有出现这么大的波动。

美国乔治敦大学教授车维德说，韩国政局的动荡会对外来投资造成影响，“那些计划在韩国投资的人会掂量政治不稳定这一因素”。他认为，韩国的政治危机远未结束，持续的政治混乱将加剧该国既有的经济和社会问题。

(责编：艾雯、贾文婷)