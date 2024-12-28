新华社吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德12月27日电 2024年12月27日，习近平主席特使、国家发展改革委主任郑栅洁在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德出席中吉乌铁路项目启动仪式。

郑栅洁在仪式上宣读了习近平主席对中吉乌铁路项目启动仪式的贺信并发表致辞。郑栅洁在致辞中指出，习近平主席的贺信对中吉乌铁路建设合作提出了殷切期许、做出了前景展望。近年来，在三国元首的战略引领和亲自部署下，中吉乌铁路项目合作进入快车道。今天举行项目启动仪式，是三国务实推动项目合作的重要里程碑。中吉乌铁路将构建一条连接亚欧的新陆路通道，有效带动沿线地区的产业发展、资源开发和城市化建设，还将把古丝绸之路的传统友谊与合作精神转化为实实在在的民生福祉。中吉乌三方要高标准、高质量推进中吉乌铁路建设，早日惠及三国和三国人民，促进地区长期繁荣稳定。

吉总统扎帕罗夫出席项目启动仪式，并请转达他对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，衷心感谢中国对中吉乌铁路建设的支持。扎帕罗夫表示，中吉乌铁路将是一座连接东西方国家的重要战略桥梁，对促进沿线各国互联互通和经济社会发展具有重大意义，希望项目按时高质量建成，成为三国友谊、合作与发展的象征。

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