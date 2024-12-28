新华社阿什哈巴德12月27日电 应土库曼斯坦民主党邀请，中联部副部长陈洲率中共代表团于12月26日至27日访土，会见土副外长穆哈梅特杜尔德耶夫和土议会三党领导人，深入宣介习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十届三中全会精神。土方高度评价中共执政理念和发展成就，表示愿同中方落实好两国元首共识，为推动中土全面战略伙伴关系发展作出新贡献。

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