新华社首尔12月27日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国国会27日通过对代行总统职权的国务总理韩德洙的弹劾动议案。韩国宪法法院当天举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序。

据韩国媒体报道，表决开始前，国会议长禹元植27日在国会全体会议上表示，通过总理弹劾动议案应遵循简单多数制，即通过动议案需获至少151张赞成票。当天共有192名议员参加投票表决，全部赞成通过弹劾动议案。随后，韩德洙表示尊重国会决定，并将等待宪法法院的最终裁决。

韩国执政党国民力量党议员没有参加投票，并在投票现场高喊“无效”，表示强烈反对，还要求禹元植下台。

根据相关法律程序，经济副总理兼企划财政部长官崔相穆作为下一顺位代行总统职权。崔相穆当天发表书面讲话说，政府将尽全力稳定国政、减少混乱。根据韩国企划财政部发布的报道材料，崔相穆代行总统职权，同时兼任经济副总理、企划财政部长官，但不代行总理职权。

韩国宪法法院27日举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会。尹锡悦本人没有到场，其代理人出面介绍对弹劾案的立场和举证计划。据韩国媒体报道，宪法法院预计将举行两至三次听证会，之后进入正式辩论阶段。听证会旨在于正式辩论前阐述双方立场、梳理案件争议点、协调审理日程等。

同一天，韩国警察厅下属国家调查本部特别调查团尝试对位于首尔三清洞的总统安全屋和位于龙山总统府的警卫处展开扣押搜查。据韩国媒体报道，安全屋由总统府方面管理，警方为获取安全屋的闭路电视资料对安全屋和警卫处进行扣押搜查，但遭到警卫处阻挠，未能成功进入。

此外，韩国检方27日以涉嫌执行紧急戒严和滥用职权为由，起诉前国防部长官金龙显。韩国检方当天指控金龙显与尹锡悦等人以扰乱国家宪法为目的，共同策划发起紧急戒严。这是紧急戒严发生后，被检方起诉的第一个相关人员。

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