新华社阿拉木图/喀什12月27日电 题：打造共建“一带一路”合作新的示范项目——习近平主席贺信为构建更加紧密的中国－中亚命运共同体注入新动力

新华社记者赵宇 郑钰 李奥

12月27日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德市举行。中国国家主席习近平向启动仪式致贺信。

中吉乌三国人士和铁路建设者在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的贺信阐明了中吉乌铁路的重大意义，对工程建设合作提出了殷切期许，展望美好前景，鼓舞三国有关部门和企业把中吉乌铁路打造成为共建“一带一路”合作新的示范项目，为构建更加紧密的中国－中亚命运共同体注入新动力。

“高水平联通”——彰显三国人民美好愿望

“看到习近平主席的贺信，我和同事们都感到非常振奋，我们几代设计师的期盼终于要实现了。”中铁第一勘察设计院集团有限公司中吉乌铁路勘察指挥部常务副指挥长耿军说，“我们将认真贯彻落实三国元首达成的重要共识，持续发挥设计规划优势，积极配合做好相关工作，为推动中吉乌铁路高质量建设贡献更多力量。”

“在三国元首共同推动下，中吉乌铁路项目从构想变为现实，令人激动。”吉尔吉斯斯坦总统直属国家战略倡议研究所所长穆坎别托夫说，“可以预计，无论是中国新疆，还是吉尔吉斯斯坦全境以及整个费尔干纳盆地的广袤区域，都将从这条铁路的建设和运行中收获巨大。”

乌兹别克斯坦《人民言论报》副主编肯扎耶夫说：“中吉乌铁路项目正式启动，是共建‘一带一路’框架下三国加强经济和基础设施合作的重要里程碑事件，对于发展交通运输网和推动区域高水平联通意义重大，它将为地区贸易和物流畅通创造全新机遇。”

阅读贺信之后，吉尔吉斯斯坦经济学家沙尔舍耶夫说：“中吉乌铁路项目正式启动具有重大现实意义。”沙尔舍耶夫说，中亚是全球供应链重要环节，而中吉乌铁路项目将是地区交通运输基础设施的关键组成部分，有助于货物运输更加高效快捷，将极大促进中亚国家经济一体化进程。

乌兹别克斯坦铁路公司国际交通走廊战略发展规划办公室主任易卜拉欣莫夫表示，这条铁路将是联通中国同中亚国家的最短陆上通道，对乌兹别克斯坦和整个亚欧大陆都具有重要意义。“未来，中亚国家有望借助这条铁路进入南亚和中东市场。”

“新世纪之路”——改善沿线地区民生福祉

习近平主席在贺信中提出，努力把中吉乌铁路打造成为共建“一带一路”合作新的示范项目，更好助力沿线地区经济社会发展和民生福祉改善。

吉尔吉斯斯坦奥伊奥尔多专家倡议中心主任舍斯塔科夫对此深表认同。他说，中吉乌铁路项目正式启动令人鼓舞。该铁路的建设将在吉创造数量众多的就业岗位，推动吉沿线地区经济发展。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所专家谢伊托夫长期研究中亚地区交通物流网络建设。他说：“毫无疑问，中吉乌铁路是一条‘新世纪之路’，它为贸易、旅游和工农业发展带来新的机遇。它的启动得益于中亚国家同中国的地缘纽带和多领域合作，有助于进一步深化乌中传统友谊和两国新时代全天候全面战略伙伴关系。”

吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》资深记者尼奇波罗娃说，中国在铁路及其他基础设施建设领域拥有全球领先的技术经验。“中国技术注重环境保护，同时中国建设企业为当地居民创造就业机会，改善人民生活水平。”

北京外国语大学国际新闻与传播学院教授何明星告诉记者，中吉乌铁路项目将为吉乌两国带来一系列经济社会辐射效应，提升当地居民收入，拉动消费增长，创造就业岗位。铁路建设需要钢材、水泥、机械设备等，这也会促进当地制造业发展，两国许多企业将成为供应链重要一环，上下游产业经济将得到进一步开发。

新疆喀什一家贸易企业负责人张书志表示，喀什地处亚欧经济板块中心位置，一边连着14亿人的中国市场，另一边连着中亚、南亚、西亚和欧洲市场，“外引内联、东联西出、西来东去”的地缘优势明显。中吉乌铁路项目正式启动，对于拉动南疆地区产业投资和经济发展、扩大中国内陆地区对外开放有着重要意义。

“新机遇之门”——推动构建更紧密命运共同体

“为构建更加紧密的中国－中亚命运共同体注入新动力。”习近平主席在贺信中对中吉乌铁路项目提出殷切期许。

如何实现“更加紧密”？长期活跃在对外贸易领域的乌兹别克斯坦塔什干州工商会主席阿卜杜哈利洛夫说：“从国际视野来看，中吉乌铁路作为重大国际项目，为各方分享基础设施建设管理技术和经验提供了绝佳平台。更快的物流和更低的运输成本将促进旅游、文化和教育发展，也为沿线地区居民提供出行便利。”

肯扎耶夫非常支持中国－中亚命运共同体建设。他说，中吉乌铁路是三国合作的标志性项目，是各方开展高效务实合作、推动基础设施建设能力转化为可持续发展动力的范例，“有助于加强睦邻友好关系和促进共同繁荣发展”。

乌兹别克斯坦教育领域企业家阿塔库洛娃认为，中吉乌铁路可望为乌兹别克斯坦经济改革和贸易发展开启“新机遇之门”。“对当地企业家来说，这条铁路铺就了进入国际市场的便捷途径。”

尼奇波罗娃说，这条铁路沿着自古以来连接东西方的丝绸之路建设。“它不仅助推各国间的贸易往来，还将带动文化和科技的国际交流传播。”

“中吉乌铁路帮助我们突破物流运输瓶颈，增加贸易额和过境收入，提升铁路建设水平，所有参与者都将从中受益。”来自比什凯克的法律界人士阿布季玛丽科娃说，“中国正与世界积极分享发展成果，同中国的合作有助于实现共同繁荣与和平。”

(责编：艾雯、贾文婷)