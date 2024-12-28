新华社开罗12月27日电（记者尹炣）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台27日报道，美英联军当天对也门首都萨那发动空袭，空袭目标是胡塞武装的“第一装甲师”营地。

萨那当地居民告诉新华社记者，空袭爆炸声响彻城市，随后多辆救护车驶向遭袭地点。

美英联军尚未对此发表评论。

当天早些时候，马西拉电视台报道说，胡塞武装使用高超音速导弹袭击了以色列特拉维夫本·古里安国际机场，并袭击了一艘前往以色列的船只。以色列国防军发表声明说，以军成功拦截胡塞武装当天凌晨向以中部发射的一枚导弹。据新华社记者向机场工作人员了解，本·古里安国际机场运行正常。

以色列26日对萨那国际机场等地发动空袭，造成至少6人死亡、40人受伤。萨那国际机场遭袭时，世界卫生组织总干事谭德塞正在机场，距被炸毁的机场设施“仅有数米”。谭德塞所乘飞机的一名机组成员受伤。联合国秘书长古特雷斯当天发表声明，谴责也门和以色列之间的紧张局势升级，强调以色列当天对萨那国际机场等的空袭“尤其令人震惊”。萨那国际机场总经理哈立德·沙义夫27日表示，该机场已恢复运营，航班均已按照既定时间表恢复起降。

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