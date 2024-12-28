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俄罗斯说愿全力配合调查阿塞拜疆航空客机坠毁事件

2024年12月28日08:58 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月27日电 俄罗斯航空署27日通报了阿塞拜疆航空公司客机坠毁的新细节。俄航空署说，空难发生后，俄方立即通知哈萨克斯坦和阿塞拜疆有关部门，告知“俄罗斯已做好充分准备，全面配合调查客机坠毁事件”。

俄航空署说，因乌克兰无人机袭击俄罗斯格罗兹尼和弗拉季高加索两个城市的民用基础设施，俄罗斯在格罗兹尼机场采取限制措施，要求所有飞机立即离开特定区域。此外，机场区域浓雾弥漫，在500米的高度能见度为零。失事客机机长两次试图在格罗兹尼机场降落均未成功，机长随后决定前往哈萨克斯坦阿克套机场。

阿塞拜疆航空公司27日宣布，自28日起，暂停从阿首都巴库飞往俄罗斯多个城市的航班，因为初步调查结果显示，“外部物理和技术干扰”是导致25日客机失事的一个因素。

25日，阿塞拜疆航空公司一架从巴库飞往俄罗斯格罗兹尼的客机在哈萨克斯坦西部城市阿克套近郊坠毁。机上共有62名乘客、5名机组人员，其中38人丧生。

(责编：艾雯、贾文婷)

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