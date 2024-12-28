外交部发言人——

新华社北京12月27日电 （记者曹嘉玥）就马来西亚民调显示马民众对华整体好感大幅上升，外交部发言人毛宁27日表示，睦邻友好、互利共赢、团结协作始终是中马关系的主旋律。中方愿继续践行亲诚惠容理念，同周边国家一道，共同建设好亚洲家园，推进构建亚洲命运共同体，为地区和世界和平稳定与发展繁荣注入更多正能量。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，马来西亚民调机构近日发布的最新民调显示，马来西亚民众对华整体好感大幅上升，主流民意看好中国发展。其中，77%受访者对中国持正面看法，84%受访者认为中马关系发展良好。中方对此有何评论？

毛宁表示，中国和马来西亚是隔海相望的近邻，两国人民传统友谊源远流长，睦邻友好、互利共赢、团结协作始终是中马关系的主旋律。今年，双方隆重庆祝了建交50周年暨“中马友好年”，中马命运共同体建设再谱新篇。

“中马友好是中国同周边国家关系高水平发展的缩影。”毛宁说，近年来，中国和周边国家友好互信不断深化，利益融合更加紧密，务实合作成果丰硕，为纷乱复杂的世界形势注入稳定性和确定性，为本地区保持长期和平稳定和经济快速发展作出重要贡献，惠及地区各国人民，得到广泛支持和认同。

“中方愿继续践行亲诚惠容理念，同周边国家一道，共同建设好亚洲家园，推进构建亚洲命运共同体，为地区和世界和平稳定与发展繁荣注入更多正能量。”毛宁说。

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

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