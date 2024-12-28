国际人士积极评价中国全面放宽优化过境免签政策——

近日，中国国家移民管理局宣布将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。接受本报记者采访的国际人士表示，过境免签、口岸签证政策等持续优化，让他们充分感受到中国扩大高水平对外开放的诚意。

西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳表示，签证政策的持续优化，是中国主动扩大对外开放的标志之一，展现出中国自信、开放、包容的国家形象。

“这是中国稳步扩大制度型开放的又一重要举措。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏说，此次放宽优化后，中国过境免签政策将有效与区域性免签、单方面免签、互免签证等互相协调、梯次互补，更好服务中国高水平开放和高质量发展。

国际知名学术出版机构施普林格·自然集团多年来和中国学术界、出版界保持着密切合作。今年，该集团的许多员工第一次到中国，与中国合作伙伴共商人工智能在出版流程中的应用、参加在中国举办的销售会议等。“持续优化的签证政策产生了积极影响。现在无需提前准备，只要工作需要，我们随时可以出发。”施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平说。

“中国正以更大范围、更宽领域的开放欢迎大家。”日内瓦爱梦成真基金会主席克里斯托弗·斯塔克伯格经常访问中国。他说：“我最近在日内瓦飞往北京的航班上遇到一些瑞士游客，他们对中国全面放宽优化过境免签政策深表赞赏和感谢。”

过境免签政策适用口岸从39个增加至60个，增幅54%；政策适用省份从19个扩展至24个，其中新增或扩大实施9个省份。放宽优化后，政策适用区域既有京津冀、长三角、珠三角和成渝地区等国家重点发展区域，又有旅游资源富集、文化底蕴深厚、民族风情独特等人文地理特色鲜明的地区。

在法国巴黎中国文化中心，“为什么长江如此迷人——高翔&旅克·理查德绘画与日记展”正在举行。2005年夏至2006年春，中国画家高翔与法国作家旅克·理查德共同沿长江逆流而上，记录下沿途的自然景观与人文风貌。在该展开幕式上，法国扎菲尔欧亚合作促进会会长让·佩古雷表示，中国最新优化的过境免签政策为法国游客提供更深入探索中国丰富自然与文化资源的机会。他建议在场观众前往中国，体验长江沿岸从繁华都市到美丽乡村的全景式旅行，亲身感受中国文化的深厚底蕴，并表示“这是不可错过的体验”。他说，近年来中国基础设施建设取得巨大成就，无论是高铁、航空网络的发展还是旅游设施的完善，都使旅行更加高效便捷。

德国伊达斯建筑论坛多年来持续关注中国的建筑实践与文化发展潮流，论坛创建者克里斯汀·费哈斯和论坛总监汉斯—尤尔根·科莫瑞尔曾多次到中国访问考察。科莫瑞尔说：“中国放宽优化过境免签政策，有利于增进民间往来与交流对话。在变乱交织的当下，这些对话将进一步深化德中两国人民彼此信任、促进相互理解，为未来开展更紧密的合作创造有利条件。”

（本报北京、马德里、曼谷、柏林、巴黎12月27日电 记者俞懿春、颜欢、张矜若、徐馨、尚凯元）

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

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