余德烁

中华文明所蕴含的“和合共生”理念，不仅彰显中华民族的文化自信，也是全球化时代的智慧之光

在经济全球化深入发展的今天，文明的交融、思想的碰撞为人类社会发展提供动力。在全球文明交响乐中，拥有五千多年悠久历史的中华文明不可或缺。中国高扬中华民族的文化主体性，不仅是对传统的守护，也是为人类未来贡献智慧。

中华文明犹如一条生生不息的大河，滋养了中华民族的精神世界，为世界文明注入独特的东方智慧。中华文明自古以来主张“和而不同”“以德服人”，推崇通过贸易往来、文化交流等和平方式构建相互尊重的不同文明相处之道，认为力量不在于对他者的征服，而在于与他者和谐共处。平等、互鉴、对话、包容的文明观在今天具有重要意义。

中华文明是生机勃勃的智慧源泉，为解决当今世界面临的诸多问题提供了重要启示。

中国传统文化用“天人合一”强调人与自然的共生关系，认为自然是万物之本，人类应以谦卑之心与自然和谐相处。这一理念奠定了中华文明尊重自然、崇尚生态平衡的精神。在气候变化挑战日益严峻的当下，“天人合一”理念的实践价值愈加凸显。中国践行绿色发展理念，正是弘扬这一传统智慧的体现。

中华文明推崇“协和万邦”的国际秩序观。这种理念体现在中国外交实践中，体现在共建“一带一路”合作中。中国通过基础设施建设、贸易合作、文化交流等多种形式，以开放包容的姿态推动世界各国共同发展。中国理念摒弃了零和博弈思维，为化解全球冲突、缩小各国发展差距提供了新思路，得到了越来越多国家的认可。

文化的传播离不开生动的故事。通过电影、音乐、文学、短视频等多种形式，中国文化正以更生动、更具亲和力的方式走向世界。近年来，《哪吒之魔童降世》等电影将中国神话与现代叙事相结合，在国际受众中引发共鸣。中国传统节日、传统艺术的现代化演绎也为文化传播提供了丰富素材。这些创新内容既保持了中华文明的内核，也为其注入了全球传播的活力。利用社交媒体、虚拟现实、增强现实等技术手段，中国文化以更年轻化、更互动化的方式走向世界。例如，通过虚拟现实技术重现长城的历史变迁、用增强现实呈现《红楼梦》中的场景，能让国际受众更直观地感受中华文化的独特之美。线上活动、数字展览、教育游戏等可以为不同文化背景的人士提供体验中华文化的便捷渠道。

文化传播是双向互动的过程。通过各种国际文化节以及共建“一带一路”框架下的文化交流，中华文明可以与其他文明展开深度对话。例如，在国际艺术节上展示中国戏曲和现代艺术作品、在学术交流中探讨儒家思想与当代伦理的关系，都能让不同文化背景的人更好理解中华文化的内涵。与印度、伊朗、希腊等古老文明开展对话交流，不仅能彰显古老文明的魅力，也能激发世界文明多样性的活力。

高扬中华民族的文化主体性，是一场文明的接力，也是属于全人类的文明共享。中华文明所蕴含的“和合共生”理念，不仅彰显中华民族的文化自信，也是全球化时代的智慧之光。

在这个万物互联、命运与共的时代，让中华文明之光照亮世界，能够为保持人类文明多样性、实现不同文明和平共处贡献智慧。中华文明与其他文明加强交流互鉴，可以为构建一个更加和谐美好的地球家园注入希望和力量。

（作者为英国巴斯市前副市长、汉学家）

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)