卡富埃河供水项目缓解赞比亚首都地区用水紧张问题

本报记者 黄培昭

卡富埃河供水项目一期工程取水泵站。

中国土木工程集团有限公司供图

从赞比亚首都卢萨卡出发，驱车向南行驶60多公里，一座现代化的供水厂映入眼帘。这里便是中国土木工程（赞比亚）有限公司承建的卡富埃河供水项目一期工程。

走进供水厂，工程师和技术人员正在准备新一轮的水处理工作。卡富埃河河水经水泵吸入，送至预处理区域，经初步沉淀后进入过滤系统，再经过消毒等一系列处理，成为清洁的生活用水，通过管道输送至千家万户。

赞比亚水资源开发与用水卫生部部长姆波沙表示，中国企业承建的卡富埃河供水项目一期工程改善了卢萨卡供水条件，为促进赞比亚经济社会发展作出了积极贡献。

卡富埃河供水项目一期工程采用全套中国技术标准修建，取水泵站、净水设备、增压泵站等相关技术设备全部来自中国。卡富埃河供水项目一期工程赞比亚总工程师班达说：“多年来，我们一直想建设一座新的现代化供水厂。中国企业为我们带来了先进的技术设备与管理理念。建成后的卡富埃河供水项目一期工程运行安全可靠，供水有充分保障。”

卡富埃河供水项目一期工程不远处，有一座老旧的供水厂。近年来，随着卢萨卡及周边地区人口迅速增长，以及居民对生活用水水质的要求越来越高，老水厂早已无法满足居民的用水需求。班达说，由于过滤、给水、控制等设备超期使用，老水厂时常发生故障，检修和排除故障动辄需要两三天甚至一周，这让卢萨卡及周边地区居民生活用水变得更为紧张。

“以前，用水短缺问题一直困扰着我们。做饭用水都很紧张，更别提洗澡、洗衣服了。那时，大家都养成了将家里的盛水容器装满的习惯。”当地居民约瑟夫一边介绍，一边拧开自家厨房的水龙头对记者说，“现在，有了中国企业修建的供水厂，我们的用水紧张问题得到了明显改善，水质也得到了极大提升。”

“通过这一项目，我们看到，与中企合作惠及赞比亚民众。”赞比亚总统希奇莱马表示，“赞比亚政府将继续加大对供水等民生项目的投资力度，确保更多民众用上清洁和安全的饮用水。”

在卡富埃河供水项目一期工程建设和运营过程中，中国土木工程（赞比亚）有限公司通过现场带教、技能培训等为当地培养了一批工程建设和管理人才。卡富埃河供水项目一期工程人力资源专员罗根就是其中一员。

刚进中国土木工程（赞比亚）有限公司时，罗根是一名办公室助理。经过中方同事耐心细致的帮助以及公司系统培训，他很快就学会了焊接、木工等技术，还能熟练地操作项目上一些常用的机械设备。在公司工作11年，罗根已成长为一名优秀的人力资源专员。

在卡富埃河供水项目一期工程建设高峰期，仅罗根负责管理的当地雇员就有700多人。“这些雇员很多都是普通工人，到项目上后新学了焊接、木工、汽车驾驶等技术。项目建设结束后，他们有的留了下来，有的去了别的项目。”罗根说，因为在中企工作，这些雇员掌握了赖以生存的技能，因而更容易找到工作。

“卡富埃河供水项目一期工程是赞中合作的又一典范，是共建‘一带一路’助力赞比亚发展的范例。”《赞比亚每日邮报》评论说。近年来，中赞合作不断加强，利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院、肯尼斯·卡翁达国际机场新航站楼等一批重点项目已成为新时代中赞合作的亮丽名片。中国前驻赞比亚大使杜晓晖说：“下凯富峡水电站项目、卡富埃河供水项目等中赞合作的重大项目，体现了中赞全天候友谊的强大韧性和勃勃生机，也体现出两国高水平合作惠及民生的特点。”

（本报卢萨卡电）

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 03 版）

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