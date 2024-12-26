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外交部：菲方害人害己、言而无信、背信弃义

2024年12月26日16:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月26日电（记者邵艺博）就菲方配合美方引入“堤丰”中导系统，外交部发言人毛宁26日表示，菲方将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁，是典型的害人害己。中方绝不会坐视自身安全利益受到危害或威胁。

　　当日例行记者会上，有记者问：24日，菲律宾防长特奥多罗发表声明称，在联合演习背景下，美在菲部署“堤丰”中导正当合法。菲是主权国家，不是任何国家的“家门口”，部署和采购国防安全相关物资属于菲主权权利，不接受外国反对。菲根据“综合群岛防御计划”提升防御能力，是基于自身国家利益和独立外交政策，不针对特定国家，而是针对安全威胁和挑战。中方在批评菲发展军力之际，自身不断增强核武和弹道导弹能力。中方对此有何评论？

　　毛宁说，关于美国在菲律宾部署中程导弹问题，中方已多次阐明坚决反对立场。她强调，“堤丰”中导系统核常兼备，不是防御性武器，而是战略性、进攻性武器。“菲方配合美方引入‘堤丰’，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。这样的行为究竟是基于谁的利益？又何谈独立外交？这是典型的害人害己。”

　　毛宁表示，菲方曾明确作出承诺，不会在大国间选边站队，不会参与任何不利于中国的行动，无意引发地区局势紧张。菲方言犹在耳，却一再迎合域外势力在本地区部署军力、挑动对抗。菲方曾公开表示“堤丰”系统仅用于一次例行演习，承诺今年9月演习结束就会撤走，但随后便改称希望永久部署“堤丰”系统，甚至准备购买该系统。这是典型的言而无信、背信弃义。

　　“当前究竟是谁不断在南海挑衅生事，是谁在配合域外势力炫耀武力，又是谁在打着国际法的旗号行违法之实，地区国家都看得清清楚楚。”毛宁说，“我们再次奉劝菲方，维护本国安全的唯一正确选择是坚持战略自主、坚持睦邻友好、坚持和平发展。我们再次敦促菲方，正视地区各国呼声，履行此前公开承诺，尽快撤走中导系统，不要一错再错。菲方个别人士应当端正认识、反躬自省，不要再上演颠倒是非、倒打一耙的拙劣戏码。”

　　毛宁说：“我们正告菲方，中方绝不会坐视自身安全利益受到危害或威胁，如果菲方一意孤行，必将搬起石头砸自己脚。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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