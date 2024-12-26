人民网约翰内斯堡12月26日电 （记者邹松） 16日至21日，南非联合健康卫生署注册官埃丝特·皮莱·奈杜及非洲中医及针灸中心胡紫景受邀率团访问福建省卫生健康委员会及福建中医药大学，并在第四期“海丝”中医健康大讲坛做主旨报告。这次访问旨在深入了解中国中医药的教育、科研和临床实践，加强中南两国中医药领域的交流与合作，推动中医药在非洲的发展。

访问期间，代表团参观了福建中医药大学、福建中医药大学附属人民医院、福建中医药大学附属第二人民医院以及福建中医药大学附属康复医院，并参观校史馆和重点实验室，详细了解了学校的发展历史、科研成就和中医药教育体系。他们对学校在中医药领域的深厚积淀和国际化发展表现出浓厚兴趣，并对近年来福建中医药大学在中医药现代化和国际化方面取得的成绩表示高度赞赏。医院专家向来宾展示了针灸、推拿、草药等传统中医治疗技术，分享了中西医结合在治疗慢性疾病和疑难病症中的独特优势。

在随后的座谈会上，福建中医药大学、附属人民医院、附属第二人民医院以及附属康复医院领导、专家与南非代表团就加强学术交流、联合科研攻关以及中医药国际传播等议题展开了深入交流。双方一致认为，中医药作为中国传统文化的重要组成部分，其理念和实践对全球医疗健康事业的发展具有重要意义。双方表达了在教育培训、科研合作、医疗实践等领域加强合作的愿望，计划未来在南非开展中医药推广活动，为当地医疗卫生事业提供新思路和新方案。

福建省卫生健康委员会及福建中医药大学高度重视与南非中医药领域的交流合作，愿意与南非同行共同推动中医药在南非的普及和发展。中医药作为中华民族的瑰宝，具有独特的优势和价值，在保障人类健康方面发挥着重要作用。希望通过双方的共同努力，让中医药更好地造福南非人民。此次访问为福建中医药大学和南非中医药界的交流合作搭建了新的桥梁。双方表示，将以此次访问为契机，进一步深化合作，共同推动中医药事业在国际上的传播与发展，实现互利共赢。

访问结束后，南非代表团表示，这次行程不仅加深了他们对中医药的理解，也坚定了双方合作的信心。他们期待中南两国在中医药领域开展更多务实合作，为全球健康事业作出更大贡献。福建中医药大学及其附属医院在中医药领域具有丰富的临床经验和独特的诊疗方法，非常值得学习和借鉴。

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