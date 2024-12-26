人民网迪拜12月26日电 （记者管克江）巴格达消息：当地时间12月25日，由川铁国际承建的伊拉克首都巴格达交通枢纽项目尼苏尔项目1号隧道顺利开通，标志着伊拉克最深、地质结构最复杂的隧道正式投入使用。

隧道一角。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

2022年，伊拉克推出一系列基础设施建设计划，缓解交通拥堵问题。尼苏尔立体交通枢纽项目（简称尼苏尔项目）是首批计划中最大最复杂的项目，包括2座桥梁、5条隧道及重建项目周边道路、改造区域内既有各类公共设施、地下管线和电缆等。自开工以来，伊拉克总理苏达尼本人先后5次到现场视察。

隧道开通前，工人在进行清洁工作。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克住建部长边金·雷卡尼，巴格达市长阿玛尔等参加了当天的隧道开通仪式。边金表示，隧道乃至尼苏尔项目的建成，将大幅提升巴格达核心区域的交通通行能力。川铁国际项目总经理郭小伟表示，项目在建设过程中大量运用中国技术和标准，为伊拉克城市交通现代化贡献了力量。

剪彩活动。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

据了解，尼苏尔项目地处巴格达心脏地带，周边汇集了众多重要建筑和机构，包括各政府部委机关、消防总局、巴格达电视塔、巴格达购物中心和步行街等。这些建筑在项目实施过程中需要部分拆迁和还建。项目所处区域年通行人数超过1.3亿人次。在如此高密度的交通环境中施工，既要保障城市交通的基本通行，又要确保施工现场的安全与效率，难度极大。

项目团队克服多重困难，稳步推进项目，至今已开通了尼苏尔大桥和1号隧道，预计将于2025年4月份实现全部完工。

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