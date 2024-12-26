新华社科伦坡12月26日电 通讯｜中国企业助力斯里兰卡绿色发展

新华社记者伍岳 陈冬书

在斯里兰卡中部城市康提，几台水质监测设备正在运行。当地科研人员称它们是斯里兰卡水质监测系统的“基石”，为保障附近民众的饮用水质量及相关科学研究提供重要保障。

这是9月26日在斯里兰卡康提市拍摄的中斯水中心科研综合大楼，大楼由中国商务部援建（无人机照片）。新华社发（加扬·萨米拉摄）

这些由中国企业捐赠的设备存放于康提市的中国-斯里兰卡水技术研究与示范联合中心（中斯水中心）内。日前，由中国科学院生态环境研究中心、中斯水中心联合主办的“气候韧性下安全供水论坛及中斯环保展”在这里举行，包括斯里兰卡、马尔代夫、塞舌尔、科摩罗等国学者专家、政府管理部门及相关企业汇聚一堂，探讨水处理及应对气候变化经验，展示宣介相关产品应用。

自2015年起，为解决斯里兰卡饮用水相关的不明原因慢性病，中国科学家应斯方邀请带来多种水净化和综合治理技术。十年间，中斯合作不断深入，先后成立以中斯水中心为主的一系列平台，帮助更多斯里兰卡百姓喝上“放心水”，也为中国企业与斯里兰卡绿色产业架起合作桥梁。

力合科技（湖南）股份有限公司是最早通过这一合作来到斯里兰卡并向斯方捐助水质监测设备的公司之一。公司执行董事侯亮表示，这次他带来了更先进便捷的设备，公司将继续立足于斯里兰卡市场，为当地民生作出更大贡献。

此次环保展吸引了十余家中国企业参展，既有环保领域专精特新中小企业，也包括在海外拥有大量在建项目的国有企业，领域覆盖农村供水、污水处理、固废危废回收处置、新能源光电等多个环保产业。中斯水中心项目主管尤立表示，此次环保展既契合斯方现实需求，又为中国技术、中国智慧走出国门提供了路径。

10月2日，在斯里兰卡中北部地区尼迪亚村，村民正在中国援建的饮用水装置前饮水。新华社发（加扬·萨米拉摄）

斯里兰卡企业家钱德拉博塞此次代表三家斯方公司前来参展洽谈合作，他表示希望同中国企业达成更多合作，帮助斯方公司将市场拓展至印度、马来西亚和印度尼西亚等国。

“从保障民生到生态可持续发展，我们没想到能实现这样跨越式的进步。我们对中国的帮助铭记在心。”钱德拉博塞说。

“中国企业的到来激活了斯里兰卡的环保产业和市场，造福我们的国家和人民。我相信中国的环保科技能够帮助包括斯里兰卡在内的南亚国家实现绿色发展。”斯里兰卡康提市供水部门负责人维克拉马拉奇说。

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