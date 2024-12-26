新华社墨西哥城12月26日电 题：中拉经贸合作为拉美经济增添动力

新华社记者缪培源

2024年，尽管高通胀、极端天气和美国干预等外部因素带来不小挑战，但拉丁美洲和加勒比地区经济在动荡中展现出韧性。与此同时，中拉经贸合作不断提质升级，发挥双方经济互补性强、发展战略相契合等特点，为拉美经济发展增添重要动力。

拉美主要经济体趋势不一

根据世界银行10月报告，预计2024年拉美和加勒比地区经济增长1.9%，2025年增速达2.6%。报告指出，该地区经济增长主要由消费驱动，但外部投资不足制约生产力提升，增速仍低于全球及历史水平。

虽然整体增速较缓，但拉美第一大经济体巴西表现相对亮眼。经济合作与发展组织（经合组织）12月发布报告预测，2024年巴西经济将增长3.2%。尽管年初大豆等农产品因极端天气减产拖累经济，但内需和宽松财政政策推动第二、三季度强劲复苏。为抑制通胀，巴西央行从今年9月起三次加息，将基准利率升至12.25%。

墨西哥作为拉美地区新兴经济体代表，2024年经济经历“高开低走”。经合组织12月将墨西哥2024年的经济增长预期下调至1.4%，相比2月预测的2.5%显著下降。上半年，墨西哥延续了“超级比索”势头。但6月初至11月末，墨西哥货币比索持续走软，对美元贬值超15%。

阿根廷经济2024年呈现“触底反弹”。经合组织预测，尽管阿根廷经济2024年预计萎缩3.8%，但2025年和2026年将分别增长3.6%和3.8%，显示出复苏的潜力。阿根廷总统米莱2023年12月就职后推行“休克疗法”改革措施，在经历一段“阵痛期”后，11月通胀率下降至2.4%，创4年来新低。经合组织认为，未来随着阿根廷国内需求上升和进口管制解除，进口将复苏，通胀预计将继续缓和。

外部不确定性增多

市场分析人士认为，特朗普再次当选美国总统，或将为墨西哥等拉美国家经济发展带来挑战。在特朗普上一任期，以“美国优先”为特色的贸易保护主义和移民政策等对拉美经济造成冲击。特朗普在社交媒体上说，他上任后将对墨西哥和加拿大出口美国的商品加征25%关税，引发墨西哥不满。

2026年美墨加协定将迎来续签审议。经贸界人士推测，美墨加三方可能重新谈判协定条款来决定是否续签或修订。特朗普在竞选期间称对从墨西哥过境的汽车征收100%甚至更高关税，或成为审议焦点之一。此外，美国与智利、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁等国签署的贸易协定也可能受到影响。

哥伦比亚大学国际公共事务学院经济学者毛里西奥·卡德纳斯认为，美国新一届政府可能推动减税和增加支出，意味着美国财政赤字增加，将导致高通胀率、高利率时间持续更久以及美元走强。这将减少拉美地区的资本流入，导致货币贬值和利率上升，让拉美经济增长前景更加严峻。

2024年12月，持续20余年的南共市—欧盟自贸协定谈判结束。如果该协定顺利签署实施，将产生一个覆盖7亿多人口的自由贸易区，欧盟和南方共同市场（南共市）国家之间大部分商品贸易的关税将减免。分析人士认为，这或将给南共市国家带来重要机遇，而面对拥有规模经济和先进技术优势的欧洲工业产品，南共市国家的制造业也将面临挑战。

中拉经贸合作稳步推进

中拉经贸合作稳步推进，为拉美经济发展增添助力。拉加经委会报告显示，2024年前三季度，中拉货物贸易额达到4274亿美元，同比增长7.7%，全年有望突破5000亿美元。中国稳居拉美第二大贸易伙伴国，也是巴西、智利、秘鲁等国第一大贸易伙伴。

2024年，中国与拉美多国经贸合作取得新进展。5月，中国－厄瓜多尔自由贸易协定正式生效。此外，中国同洪都拉斯签署了自贸协定早期收获安排，同秘鲁实质性完成自贸协定升级谈判。目前，中国在拉美已有5个自贸伙伴。

中拉携手高质量共建“一带一路”。2024年11月，秘鲁钱凯港举行开港仪式。墨西哥经济教学研究中心研究员雷纳托·巴尔德拉马说，该项目是体现中国通过高质量发展推动国际合作的生动案例，中国正以实际行动助力秘鲁现代化。这些基础设施将为秘鲁及整个太平洋地区的经济发展提供便利，促进互联互通。

中国新能源产业链也为拉美绿色发展转型提供更加普惠可及的解决方案。中国积极参与拉美国家光伏电站建设，助力能源转型。2024年6月，国家电投海外大规模光伏项目群在巴西建成，帕纳蒂和马兰加图两座光伏电站总装机容量达738兆瓦，每年能为数以十万计当地家庭提供清洁能源。

比亚迪、长城汽车、宇通等中国车企的新能源车型在拉美地区正受到越来越多消费者认可。智利交通电信部数据显示，截至2024年8月，在首都圣地亚哥近7000辆公交车中，2480辆为纯电动车型，均为中国制造。智利首都公共交通局局长葆拉·塔皮亚表示，交通电动化不是能轻松实现的目标，但是智利与中国的合作正使它变为现实。

(责编：崔越、张悦)