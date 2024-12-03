新华社北京12月2日电 题：共同推进高质量共建“一带一路”行稳致远——习近平总书记在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话引发与会人员热烈反响

新华社记者

习近平总书记2日在北京出席第四次“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话。与会人员表示，习近平总书记的重要讲话立意高远、内涵丰富，为推动共建“一带一路”高质量发展提供了重要遵循、指明了前进方向，将认真学习领会、坚决贯彻落实，凝心聚力共同推进共建“一带一路”行稳致远。

共建“一带一路”倡议提出以来，我国已与150多个国家、30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。这次座谈会上，习近平总书记充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，引发与会人员强烈共鸣。

推进“一带一路”建设工作领导小组办公室主任、国家发展改革委主任郑栅洁表示，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动了共建“一带一路”。11年来，共建“一带一路”取得了重大成就，为全球治理体系变革和经济社会繁荣发展贡献了中国智慧、提供了中国方案，成为全球规模最大、范围最广、影响最深的国际经济合作平台，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强。

外交部副部长马朝旭说，共建“一带一路”倡议是习近平总书记统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国际合作倡议，已经成为构建人类命运共同体的重要平台、推进中国式现代化的重要抓手、开拓中国特色大国外交的强大动力。我们将深入学习习近平总书记重要讲话精神，全面推进“一带一路”国际合作，巩固和加强“一带一路”全球伙伴网络。

近年来，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义明显上升，局部冲突和动荡频发。在此背景下，习近平总书记就推动共建“一带一路”高质量发展提出了“四个相结合”和“三个统筹”等一系列新要求。

中国社科院中国边疆研究所所长邢广程对此印象深刻。他说，习近平总书记的重要讲话体现了很强的战略思维、安全意识、系统观念和国际视野，为新形势下高质量共建“一带一路”提供了战略性思路和指引，有利于不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

完善共建“一带一路”合作规划统筹管理机制，完善“硬联通”、“软联通”、“心联通”协调推进机制……这次座谈会上，习近平总书记就重点推进高质量共建“一带一路”机制建设作出一系列重要部署。

相关部门与会人员表示，将坚决贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神和本次座谈会部署，不断完善推进机制，深化发展战略对接，扩大贸易投资合作，加快构建互联互通网络，着力打造一批具有示范效应的重大标志性工程，务实建设一批惠民生暖人心的“小而美”项目，深耕细作、久久为功，全面推动共建“一带一路”高质量发展。

一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干。与会人员表示，切实推进共建“一带一路”高质量发展，需要狠抓工作落实，勇于担当作为，为下一个金色十年汇聚发展合力。

湖北是共建“一带一路”的重要联结点。习近平总书记的重要讲话让湖北省委常委、常务副省长邵新宇深感重任在肩。“我们将充分发挥长江黄金水道通江达海、中欧班列（武汉）联通亚欧、花湖国际机场运配全球的优势，系统提升开放枢纽功能，着力打造内陆开放高地，加快建设国内大循环重要节点和国内国际双循环重要枢纽，坚定不移全面推进高质量共建‘一带一路’。”邵新宇说。

目前，中欧班列累计开行突破10万列，已成为高质量共建“一带一路”的生动实践。义新欧贸易服务集团有限公司董事长冯旭斌表示，将抢抓发展机遇，增强安全意识，不断提升义乌中欧班列的运营质量和水平，建设好这条互利共赢的贸易通道，搭建好这座民心相通的友谊之桥。

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