当地时间11月18日，习近平主席在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段和第二阶段会议，分别发表题为《建设一个共同发展的公正世界》和《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话。

面对世界百年未有之大变局，习近平主席深刻把握时代大势，系统提出促进全球发展、引领全球治理的中国方案，展现出深厚的人民情怀和天下情怀，彰显了中国发展的显著世界意义。

关键词一：发展

发展承载着人民对美好生活的向往，不仅是发展中国家的第一要务，也是人类社会的永恒主题。

这次里约热内卢峰会，把“消除饥饿贫困”作为首要议题。第一阶段会议讲话中，习近平主席深情谈及自己先后在中国的村、县、市、省、中央工作。他说，扶贫是工作的一个重要内容，也是“我立志要办成的一件大事”。

“始终坚持以人民为中心”“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”“坚持精准扶贫”“坚持在经济发展中扶贫”“坚持在促进当地特色产业发展中扶贫”“坚持在促进共同富裕中扶贫”……回顾中国脱贫攻坚的壮阔历程，对于脱贫经验，习近平主席如数家珍，娓娓道来。

中国成功实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，不仅为中国人民带来了福祉，也为其他国家树立了榜样。中国的经验表明，“发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的”。

近年来，从提出全球发展倡议，到旗帜鲜明推动发展议题重回国际合作议程的中心位置，中国始终奉行“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”的理念，推动各国人民共享发展。

习近平主席在峰会上宣布了中国支持全球发展的八项行动，内容涵盖携手高质量共建“一带一路”、 落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作、推动全球科技创新成果更多惠及“全球南方”等多个方面。

这些务实举措充分表明，中国是支持全球发展事业的“行动派”。八项行动的落实，将为推动实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展注入强劲动能。

关键词二：治理

当前国际形势复杂多变，不确定性不稳定性因素显著上升。作为国际经济合作重要平台，二十国集团如何承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量？

面对各方期待，习近平主席倡导“秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手”，提出包括完善全球经济、金融、贸易、数字、生态以及安全等领域治理的一揽子方案。

合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型……习近平主席在第二阶段会议讲话中围绕建设什么样的世界经济作出重要论述。这既是中国关于全球经济发展一以贯之的立场、方案、主张，也从内外相互联系的视角，彰显出中国推动经济高质量发展的“治理”之道。

“打造宏观政策协调的‘稳定器’，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境”；

“防止本国货币政策调整产生负面外溢效应，发达国家在这方面应该承担起责任”；

“避免经济问题政治化、人为割裂全球市场，避免以绿色低碳为名、行保护主义之实”；

“确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为‘富国和富人的游戏’”；

“能源转型和能源安全是篇大文章，要坚持先立后破，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型”；

……

既立足当前又着眼长远，以中国方案赋能全球治理。习近平主席的重要讲话，为改革完善全球治理体系，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，指引方向、明确路径。

关键词三：公正

本次二十国集团峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，习近平主席的两篇重要讲话，也有一个贯穿其中的共同关键词——“公正”。

抵达里约热内卢前夕，习近平主席在巴西媒体发表的署名文章中指出：建设一个公正的世界，需要二十国集团本着相互尊重、平等合作、互利共赢原则，支持“全球南方”国家实现更大发展。

当前，“全球南方”群体性崛起，然而其声音和诉求在当前国际治理体系中尚未得到充分反映。此次二十国集团峰会两篇重要讲话中，习近平主席多次谈到“全球南方”，展现支持“全球南方”联合自强的鲜明中国立场。

不仅有立场，还有具体举措。例如在金融领域，习近平主席提出“要增加发展中国家话语权和代表性，按照各方商定的时间表和路线图，开展世界银行股权审议，推进国际货币基金组织份额占比调整”。

作为“全球南方”的当然成员，中国肩负起历史赋予的责任和使命，同广大“全球南方”国家一道，共同推进现代化实践，合作应对全球性挑战，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，将为世界和平稳定、共同发展繁荣、人类文明进步作出更大贡献。

“中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”习近平主席在本次峰会上指出。中国行的是大道，讲的是公正，谋的是共赢。中国的成功，将使中国式现代化道路和人类文明新形态展现出更加亮眼的光芒，为其他发展中国家走向成功提供借鉴和启示。

策划：张晓松

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(责编：曹欣悦、刘叶婷)