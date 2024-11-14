人民网北京11月14日电 （记者赵健、周雨）亚太经济合作组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议即将在秘鲁首都利马举行。秘鲁国家电视台记者路易斯·卡瑟雷斯向人民网记者表示，中国为世界经济发展作出巨大贡献，为包括秘鲁在内的众多发展中国家树立榜样，期待中国领导人的秘鲁之行增进两国友谊、深化各领域合作。

今年8月，路易斯受邀来到中国，开启为期4个月的深度采访调研，走访北京、四川、江苏等地，见证中国的繁荣景象和人民生活的巨大变化。他在秘鲁国家电视台的媒体平台账号下开设了“秘鲁人在中国”专栏，持续分享他对中国的深刻观察。

秘鲁国家电视台记者路易斯·卡瑟雷斯在中国。受访者供图

路易斯对中国农村地区发展表示非常惊讶和赞赏。他观察到，中国政府在农村地区投入了大量资源，以提高农民的收入水平和生活质量。中国政府还十分注重保护和传承传统文化，帮助农民在享受现代文明发展成果的同时保持自身文化特色。

路易斯还高度评价中国在教育领域的发展成就。他参观了一所藏族中学，发现学生们不仅了解自己的传统文化，还展现出良好的综合素质。路易斯认为，这种注重文化传承和现代教育相结合的教育模式，为中国的未来发展奠定了坚实的基础。

路易斯表示，秘鲁人民对中国领导人访问秘鲁十分关注，此次访问将有助于深化秘中友谊。他深切希望，加强秘中两国的合作与交流，实现优势互补、共同发展。

路易斯认为，秘鲁与中国在发展阶段和面临挑战上具有很多相似之处，学习中国的成功经验对秘鲁来说具有重要意义。通过与中国建立紧密的合作关系，秘鲁不仅可以借鉴中国的技术和经验，还可以共享资源和市场。

路易斯指出，秘鲁与中国已经签订了自由贸易协定，并在多领域展开深入合作，中国已成为秘鲁的主要贸易伙伴之一。

路易斯特别提到，钱凯港项目将为秘鲁带来巨大的发展机遇。“我们希望秘鲁和中国都能从中受益。”他说，“事实上，利马北部的城市面貌已在改善，（钱凯港）预计将直接或间接地创造许多就业机会……这一项目将为港口附近区域、秘鲁、乃至整个拉美地区拓展发展空间。”

在前不久落下帷幕的第七届中国国际进口博览会上，路易斯惊讶地发现，中国人民十分喜爱来自秘鲁的羊驼毛制品。他在自己的“秘鲁人在中国”专栏里讲述了这一故事，已获得13万播放量。

“中国人民如此喜爱羊驼，我很惊喜。”路易斯对人民网记者说。“希望它可以成为两国友谊的纽带，推动秘中友谊不断深化。”

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