新华社北京11月19日电 题：让贫困成为过去，让美好愿景成为现实

新华社评论员

“中方愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。”当地时间11月18日上午，习近平主席在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平主席发表重要讲话，向世界宣介中国减贫事业的历史性成就和世界意义，深刻阐释推动全球共同发展的中国主张和行动方案，为建设一个共同发展的公正世界注入信心与力量。

“足寒伤心，民寒伤国。”当今世界百年变局加速演进，消除贫困依然是世界面临的最大全球性挑战之一，也是全人类的共同使命。从二十国集团领导人杭州峰会首次将发展议题放到宏观经济政策协调的中心位置，到此次里约热内卢峰会把“消除饥饿贫困”作为首要议题，各国对发展的追求一以贯之，建设一个共同发展的公正世界始终是各方为之不懈奋斗的目标。

建设一个共同发展的公正世界，关键在“共同”，目标是“公正”。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国共同发展才是真发展。为了建设这样的世界，习近平主席提出四项主张：在贸易投资、发展合作等领域增加资源投入、做强发展机构；支持发展中国家采取可持续的生产和生活方式，建设生态文明，实现人与自然和谐共生；营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境，推动普惠包容的经济全球化；坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。四项主张着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，旨在破解发展中国家面临的难题，为实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展指明了方向路径。

兼济天下的中国主张，根植于中国脱贫攻坚的奋斗历程和成功经验。8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，中国为全球减贫事业作出重大贡献。从承诺“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”，到践行以人民为中心的发展思想，再到坚持精准扶贫、在经济发展中扶贫、在促进当地特色产业发展中扶贫、在促进共同富裕中扶贫等方略举措，中国的脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。

兼济天下的中国主张，体现在一个个扎实有效的具体行动中。中国是推动共同发展的积极倡导者，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。在实现自身脱贫的同时，中国始终秉承开放精神，推进互帮互助、互惠互利，与世界各国特别是广大发展中国家共同进步。携手高质量共建“一带一路”；落实全球发展倡议；支持非洲发展；支持减贫和粮食安全国际合作；同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”；支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作；落实二十国集团“反腐败行动计划”；将完善高水平对外开放体制机制……习近平主席宣布支持全球发展的这八项行动，顺应“全球南方”国家发展呼声，涵盖对外开放、科技合作、粮食安全等重点领域，彰显中国“以人类前途为怀、以人民福祉为念”的责任担当，为携手广大发展中国家实现现代化添加强大动力。

道阻且长，行则将至。全球发展事业绝非一朝一夕可以完成，合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。秉持命运共同体意识，同舟共济、攻坚克难，我们定能建设一个没有贫困、共同发展的世界，为各国人民带来更多福祉。

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