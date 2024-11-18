新华社北京11月18日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑18日表示，亚太地区要继续做推动经济全球化的火车头，携手推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段。

当日例行记者会上，有记者问：习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲，受到广泛关注。我们注意到，作为关键词、高频词，“经济全球化”在整篇演讲中出现了13次。发言人认为习近平主席关于经济全球化的这些论述向世界发出了什么样的信号？

林剑说，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是浩浩荡荡的历史潮流，虽然遭遇过逆风和回头浪，但其大势从未改变，以各种名目执意将相互依存的世界割裂开来，是开历史的倒车。

林剑表示，习近平主席在讲话中深刻指出，“世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧”，“经济全球化动力和阻力胶着，但动力仍然胜过阻力”。林剑说：“我们要正确引导经济全球化方向，推动经济全球化更多释放正面效应：坚持创新驱动，推动世界经济强劲增长；坚持与时俱进，推动全球经济治理体系改革；坚持以人为本，推动解决发展失衡问题。亚太地区要继续做推动经济全球化的火车头，携手推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段，更好惠及不同国家、不同群体。”

林剑表示，在这一进程中，中国将全面深化改革，继续为全球经济注入强劲动能；推动高质量发展，继续引领世界经济提质增效；坚定不移走绿色发展之路，继续为全球绿色转型提供重要动力；建设更高水平开放型经济新体制，继续和世界分享中国发展机遇。

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