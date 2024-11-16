新华社北京11月16日电 题：为亚太谋发展，为世界共担当

新华社评论员

鉴往方能知来，谋局必先谋势。当地时间11月15日上午，习近平主席向在秘鲁利马举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲。汲取历史智慧、把握时代大势，习近平主席就经济全球化和亚太经济发展阐明中国主张，宣示中国进一步深化改革开放的坚定决心，为动荡不安的世界带来更多确定性，注入强大正能量。

当前，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，经济全球化遭遇逆流，面临逆水行舟、不进则退的严峻考验。如何看待经济全球化？怎样正确引导经济全球化方向？面对世界发展进程中的困难挑战，习近平主席站在历史的高度，深刻指出经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是浩浩荡荡的历史潮流；着眼新一轮科技革命和产业变革的发展势头，作出经济全球化动力和阻力胶着但动力仍然胜过阻力的重要论断；胸怀人类前途命运，呼吁各方携手推动普惠包容的经济全球化，更好惠及不同国家、不同群体。

普惠包容的经济全球化，核心要义在于顺应各国尤其是发展中国家的普遍要求，解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题。习近平主席为此提出“三个坚持”：坚持创新驱动，推动世界经济强劲增长；坚持与时俱进，推动全球经济治理体系改革；坚持以人为本，推动解决发展失衡问题。“三个坚持”针对经济全球化进程中出现的突出矛盾把脉开方，展现了大国领袖的深邃思考和责任担当。以创新为动力，以改革为导向，以利民为根本，我们就能破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，推动经济全球化更多释放正面效应，进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段。

“万物得其本者生，百事得其道者成。”数十年来，亚太地区经济保持强劲增长，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，其成功绝非偶然。它源于始终致力于维护地区和平稳定，源于始终坚持真正的多边主义和开放的区域主义，源于始终顺应经济全球化大势、坚持互利共赢和相互成就。这是习近平主席对亚太成功经验的深刻总结，也是面向未来推动亚太合作再出发的制胜之道。放眼未来，擦亮开放亚太、包容亚太的金字招牌，打造绿色亚太、数字亚太的新招牌，推动构建亚太命运共同体，亚太就能继续做推动经济全球化的火车头，成就发展的下一个“黄金三十年”。

“地瓜的藤蔓向四面八方延伸，但它的块茎始终长在根基位置。”8年前同样在利马，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的妙喻，道出中国扎根亚太、建设亚太、造福亚太的坚定决心。今年7月，中国共产党召开二十届三中全会，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。面对世界对中国未来的高度关注，习近平主席郑重宣示，中国将全面深化改革，继续为全球经济注入强劲动能；中国将推动高质量发展，继续引领世界经济提质增效；中国将坚定不移走绿色发展之路，继续为全球绿色转型提供重要动力；中国将建设更高水平开放型经济新体制，继续和世界分享中国发展机遇。庄严的承诺，蕴含着立己达人的中国理念，展现了创新求变的发展智慧，彰显中国同亚太携手并进、共谋发展的不变初心。一个不断迈向现代化的中国，一个开放包容、兼济天下的中国，必将以自身发展回馈亚太、造福世界，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

“越是困难时刻，越要坚定信心。”因水结缘的亚太经合组织，如同风帆高悬、破浪前行的大船，只要把准航向、同舟共济，我们就能让太平洋变为促进繁荣增长的通途，共同开创人类更加美好的未来！

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