面对共同的挑战、共同的需求、共同的责任，中国将携手各方推动全球治理体系改革，为应对时代挑战汇聚共识和力量

当今世界，安全失序、增长失速、发展失衡、治理失焦愈演愈烈，各方迫切需要拿出识变之智、应变之方、求变之勇。习近平主席应邀出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、在巴西里约热内卢举行的二十国集团领导人第十九次峰会，阐述中国对推进亚太合作的政策主张，倡导坚持多边主义、构建开放型世界经济、支持可持续发展，将为维护亚太合作正确方向、推动全球治理体系改革贡献中国智慧和方案。

（一）

亚太经合组织和二十国集团诞生和发展的每一步，都折射出世界多极化、经济全球化的演进大势。

亚太经合组织是建设开放型世界经济的先驱，30多年来已逐步发展为亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，为提升区域经济一体化水平、引领经济全球化发挥了重要作用。二十国集团在2008年国际金融危机爆发后临危受命，成员涵盖主要发达经济体和新兴市场经济体，具有广泛代表性和影响力，为推动世界经济复苏及国际金融体系改革作出重要贡献。

两大平台发展至今，充分说明只要各方顺应开放融合的历史潮流，坚持团结合作、和衷共济，就能在时代变革中不畏险阻、砥砺向前。以平等为基础，以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标，全球经济治理才能跟上时代步伐，不断提升效能，为世界经济健康运行提供保障。当前，全球南方群体性崛起，二十国集团承载新的期待，也迎来新的发展机遇。坚持以公平正义、开放包容为理念引领全球治理体系改革，就能为促进世界和平发展、推动历史进步作出更大贡献。

“我们应该秉持亚太合作初心，负责任地回应时代呼唤，携手应对全球性挑战，全面落实布特拉加亚愿景，建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。”“二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。”在应对挑战中展现作为，在回应人民期待中提升合作，亚太经合组织和二十国集团就能够为促进区域经济一体化、推动全球治理体系改革贡献更大力量。

（二）

亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议以“赋能、包容、增长”为主题，二十国集团领导人第十九次峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，折射时代现实，反映共同呼声。

百年变局加速演进，世界经济遭遇多种风险挑战。是维护多边主义，还是走单边主义的歧路？是坚持开放合作，还是放任保护主义抬头？关键抉择摆在面前，亚太经合组织和二十国集团需要顺应时代潮流，共同推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

坚定维护真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化。各国无论大小、强弱，都是国际社会平等一员，多边主义是应对全球性挑战的关键。亚太经合组织和二十国集团应带头弘扬多边主义，共同反对霸权主义和强权政治，反对集团政治和零和博弈，秉持共商共建共享原则，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

去年9月，非洲联盟成为二十国集团正式成员，这是二十国集团机制发展的重要一步，也反映了全球治理体系的改革方向。不断提升全球南方国家在全球治理中的代表性和话语权，既是维护公道正义的必选项，也是增添世界稳定性的关键所在。

坚守构建开放型世界经济初心，推动普惠包容的经济全球化。促进地区和全球开放合作，保持地区和世界经济增长活力，是亚太经合组织和二十国集团各成员利益所系，也是国际社会的普遍期待。各方应携手促进贸易投资自由化便利化，打造公正、公平、非歧视的贸易投资环境，反对各种形式的保护主义，让合作的桥梁越来越多、“小院高墙”的贸易壁垒越来越少。

在当前世界经济版图中，亚太分量举足轻重。亚太地区人口占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成，贸易总量近一半，是世界经济复苏和增长的重要引擎。亚太经合组织各成员应坚定不移推进区域经济一体化，加快推进亚太自由贸易区进程，全面落实《亚太经合组织互联互通蓝图》，共享区域开放发展机遇，为世界经济复苏注入新动力。

（三）

联合国贸易和发展会议不久前发出“增长缓慢、投资和贸易疲软等挑战正拉大国家之间的发展差距”的警示，强调“必须重新思考全球发展战略，改革国际金融体系，重振对多边主义的承诺，为发展中国家提供真正的支持”。

世界面临的种种难题，都需要靠发展这把“金钥匙”来解决。如何形成强大的国际合力，弥合发展鸿沟，这是亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议和二十国集团领导人第十九次峰会的关注焦点。

亚太经合组织、二十国集团都是促进南北合作、南南合作的重要平台。着眼推动全球发展合作，亚太经合组织和二十国集团应坚持以人民为中心，推动全面落实联合国2030年可持续发展议程，推动发展问题重回国际议程中心位置，提升地区和全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家在通往现代化的道路上掉队。

面对新一轮科技革命和产业变革浪潮，全球发展面临新的机遇和挑战。亚太经合组织、二十国集团应充分挖掘创新增长潜力，在充分参与、广泛共识基础上制定规则，为创新驱动发展营造良好环境。中国正加快推进高质量发展，创新是把握中国发展前景的关键词。中国愿与各方在创新发展之路上加强合作，为世界经济复苏增添动能，为全球发展打开增量空间。

面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。亚太经合组织、二十国集团应坚持以人为本，让良好生态环境成为全球经济社会可持续发展的重要支撑。中国坚持走生态优先、绿色发展之路，愿以优质绿色技术、绿色产品丰富全球供给，为全球应对气候变化、推进绿色低碳转型作出更大贡献。

中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图。中国经济“稳”和“进”的积极态势为世界经济复苏注入正能量。近日，美国彭博社基于国际货币基金组织最新数据做出预测，未来5年中国将是全球增长的最大贡献国。展望未来，一个坚定不移推进高水平对外开放的中国，将不断为世界各国提供发展新机遇。

面对共同的挑战、共同的需求、共同的责任，中国将以亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十九次峰会举行为契机，携手各方推动全球治理体系改革，为应对时代挑战汇聚共识和力量，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)