印度洋岛国毛里求斯10日举行国民议会选举。预计超过100万名注册选民当天将前往全国340个投票点，选出新一届国民议会议员。据了解，由现任总理普拉温德·贾格纳特领导的“人民联盟”和由前总理纳文钱德拉·拉姆古兰领导的“变革联盟”具备更强竞争实力。

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