外交，是国与国的交往，亦是不同文明的相遇与对话。

时隔8年再次踏上秘鲁这片历史悠久的土地，习近平主席感言，“古老文明的深厚积淀，赋予中秘两国智慧和胸怀”，让两国“成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的典范”。

文明如水，滋养着中秘、中拉友谊长河奔腾向前。

由文明而观外交，从一域而观全局，更能清晰感知新时代中国特色大国外交的“文明密码”。

文明，积淀和合共生的智慧。

走进秘鲁库斯科印加博物馆，来自三星堆博物馆、金沙遗址博物馆的代表性文物复制品，与印加文明的珍贵文物跨时空“对话”。

时光回到8年前，在中拉文化交流年闭幕式上，习近平主席娓娓道来甲骨文“目”的来历；参观“天涯若比邻－华夏瑰宝展”时，习近平主席指着秦朝兵马俑介绍道，“这件文物来自中华文明的发源地，陕西，也是我的老家”。

人类文明“和而不同”，生生不息。“要尊重各种文明，平等相待，互学互鉴，兼收并蓄，推动人类文明实现创造性发展。”那次秘鲁之行，习近平主席在秘鲁国会演讲时这样阐释和合共生的中国智慧。

“天地絪缊，和合二气，共生万物。”以“茶”和“酒”妙论文明多彩共生，从一件件文物讲述文明交流互鉴的故事，深刻阐释中国的文明观，提出全球文明倡议……和合共生的古老理念，映射在外交舞台上，融入习近平外交思想。

文明，涵养彼此成就的襟怀。

今年6月，秘鲁总统博鲁阿尔特访华第一站来到深圳，在南山博物馆参观了“太阳的子民——印加人和帝国四方之地”展览。

从深圳、上海、苏州到北京，博鲁阿尔特总统一路感叹于中华大地“赓续古老文明的现代化”的勃勃生机。当在采访中谈及自己国家的发展愿景时，她数度哽咽，“想把秘鲁建设成一个孩子们能够拥有未来的国家”“减少贫困”“希望我们也可以成为像中国这样的国家”。

“欢迎成为中国式现代化道路上的同行者。”面对发展中国家渴望实现现代化的共同梦想，习近平主席曾多次这样回应。

“开港！”这次在秘鲁，当两国元首下达指令宣布钱凯港开港时，博鲁阿尔特总统感慨而言，这是“全体秘鲁人民引以为豪的历史性时刻”。

“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。”书写在桩桩件件言必信、行必果的中国行动中。

文明，厚培扎根人民的底色。

中国古语说：“治国有常，而利民为本。”秘鲁谚语说：“人民的声音就是上天的声音。”

两句古语映照着“让人民过上更美好生活”的共同追求。

从文明维度透视中国外交，人民始终放在最高位置。

钱凯港每年将为秘鲁创造逾8000个直接就业机会，中资企业承建的通贝斯大区加里多医院惠及逾10万居民，利马三大区水务项目建成后将解决40余万秘鲁人民卫生用水问题……大项目、大工程和“小而美”相得益彰，让“以人民为中心的发展思想”走向国际舞台，更加可知可感。

波澜壮阔的外交图景里，人民是最动人的风景。

深化人文交流、推动民间外交，习近平主席身体力行。前不久，面对来华访问的意大利总统，习近平主席寄望“共同培育更多新时代的马可·波罗”。此次拉美之行前夕，习近平主席复信巴西各界友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。

人民友好的涓涓细流，汇聚起了促进世界和平和发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。

以人类前途为怀，以人民福祉为念。根植于5000多年璀璨文明的新时代中国特色大国外交乘历史大势，走人间正道。

策划：杜尚泽、马小宁

撰文：李建广、张朋辉

海报：李艳

编辑：韩文鋆

校检：吴玥

(责编：王禹蘅、刘叶婷)