本报记者 车 斌 俞懿春 周 輖

跨越山海，中国特色大国外交即将开启新的“拉美时刻”。

应秘鲁总统博鲁阿尔特邀请，习近平主席将赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。应巴西总统卢拉邀请，习近平主席将赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。

这是中国共产党二十届三中全会之后，中国面向拉美、引领亚太合作和全球治理的重大外交行动。当前，世界百年变局加速演进，全球治理体系深刻变革，世界再次站在何去何从的十字路口。习近平主席此访将为维护亚太合作正确方向、促进世界发展繁荣注入信心和动力，推动中秘、中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。

坚持开放的区域主义，推动构建亚太命运共同体

“我谨向您发出最热情的邀请，希望您拨冗出席2024年亚太经合组织领导人非正式会议，并对秘鲁再次进行国事访问。”2023年11月，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议期间，博鲁阿尔特总统向习近平主席发出诚挚邀请。

“中方支持秘鲁举办2024年亚太经合组织领导人非正式会议，愿同秘方密切沟通协调，推动亚太经合组织合作取得新成果，为促进亚太地区经济复苏和长远发展、推动构建亚太命运共同体作出新贡献。”习近平主席强调。

习近平主席此次出席亚太经合组织领导人非正式会议，既是对亚太合作的看重，也展现促进亚太合作的担当。

亚太地区占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。根据国际货币基金组织最新报告，亚太地区对全球经济增长的贡献率约为60%。

当前，世界经济面临多种风险挑战，作为全球增长引擎，亚太肩负更大的时代责任。此次利马会议将以“赋能、包容、增长”为主题。各方普遍期待亚太秉持合作初心，回应时代呼唤，携手应对挑战，继续走和平发展、开放包容、和衷共济之路，建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，以亚太地区的稳定和繁荣，为世界和平发展贡献智慧和力量。

亚太经合组织是中国改革开放后参与的第一个区域经济合作组织，加入亚太经合组织是中国深入参与经济全球化的重要里程碑。2013年以来，习近平主席出席或主持历次亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，倡导真正的多边主义，坚持开放的区域主义，为亚太区域合作指明方向，为亚太人民共同命运谋划未来。

从提出牢固树立亚太命运共同体意识，到倡导共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系；从提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，到阐释新形势下推进亚太合作的思路主张；从推进亚太自由贸易区进程，到维护全球产业链供应链稳定畅通……中国方案、中国行动引领亚太合作行稳致远。

“中国始终坚定推动经济全球化和区域经济一体化进程，提出的主张符合时代潮流，让更多人认识到亚太合作是一项互利共赢的大事业”“中国坚持真正的多边主义、坚定维护多边贸易体制，将助力推进亚太自由贸易区进程”“在亚太经济合作中，中国一直发挥着‘推进器’作用，有利于推动亚太持续发展繁荣”……各方高度肯定中国在亚太合作中发挥的积极作用。

“地瓜的藤蔓向四面八方延伸，但它的块茎始终长在根基位置。同样道理，无论发展到什么程度，中国都将扎根亚太、建设亚太、造福亚太。”2016年11月，在秘鲁出席亚太经合组织工商领导人峰会时，习近平主席以地瓜作喻，生动诠释中国与亚太国家携手前行、共筑梦想的决心与诚意。

志未变，行有恒。中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太。

在印度尼西亚，雅万高铁开通运营一年多，累计运送旅客数百万人次，成为印尼的骄傲；在巴布亚新几内亚，中国菌草技术为当地农民带来摆脱贫困的希望；在智利，中企承建的最大单体光伏项目启动运营；在墨西哥，尤卡坦半岛齐拉姆红树林保护区项目落地生根；中国和秘鲁宣布实质性完成自由贸易协定升级谈判，中国和东盟宣布实质性完成自贸区3.0版升级谈判……中国与亚太各方不断深化互利合作。

坚持创新驱动，坚持开放导向，坚持绿色发展，坚持普惠共享。中国将与亚太各方一道，携手构建亚太命运共同体，推动亚太合作取得更多丰硕成果，为亚太和全球发展繁荣注入更多信心和力量。

坚守初心，推动世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长

习近平主席曾经形容，二十国集团就宛若一座桥，让大家从四面八方走到了一起。

汇聚全球主要发达经济体和新兴市场经济体，经济总量约占全球的85%，人口占全球2/3，二十国集团是国际经济合作的主要论坛。

16年前，在国际金融危机的最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，将滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。当前，世界经济复苏乏力，全球性挑战层出不穷，全球治理赤字亟待解决。国际社会迫切期待二十国集团重温成立初心，弘扬伙伴精神，加强团结合作，推动世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长。

2013年以来，习近平主席十次出席或主持二十国集团领导人峰会，提出平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，主张把发展置于二十国集团议程的突出位置，倡导创新发展和建设开放型世界经济，呼吁各国加强宏观经济政策协调，为完善全球经济治理提供重要指引。

2016年西子湖畔，习近平主席主持二十国集团领导人杭州峰会，首次把发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置，首次就落实联合国2030年可持续发展议程制定行动计划，首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作，具有开创性意义。此次里约热内卢峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，与中国主张理念相通、一脉相承。

支持全球发展，中国是实实在在的行动派。向160多个国家提供发展援助，同150多个国家和30多个国际组织携手共建“一带一路”；全球发展倡议提出3年来，动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目。沙特中国商务理事会主席阿吉兰认为，致力于推动各国共同发展，是中国推动构建人类命运共同体的具体体现。

作为最大发展中国家、全球南方一员，中国始终积极支持提升全球南方国家在全球治理中的代表性和发言权，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。2022年二十国集团领导人巴厘岛峰会，习近平主席率先宣布中方支持非盟加入二十国集团。2023年，非盟正式加入二十国集团，时任非盟轮值主席、科摩罗总统阿扎利在各国代表的掌声中，代表非盟入席就座。回忆当时的情景，阿扎利表示，这是“非洲的骄傲”。

今日之中国，正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中共二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图。中国将坚持改革和开放相统一，统筹推进深层次改革和高水平开放。中国将继续与各国共享巨大市场潜力、蓬勃创新活力、强劲发展红利，以中国经济的确定性为世界经济注入更多稳定性。

共同推动中拉命运共同体这艘大船行稳致远

秘鲁首都利马以北约80公里，约2.6公里长的防波堤在太平洋沿岸划出一道银弧，钱凯港码头就位于这里。

钱凯港是中秘共建“一带一路”合作标志性项目，建成后将有力提升秘鲁海运效率，大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间，提高秘鲁乃至拉美地区互联互通和贸易便利水平。

“‘从钱凯到上海’已经成为一句流行语，昭示着两国互利合作的广阔未来，相信将给两国人民带来更多实实在在的获得感和幸福感。”习近平主席今年6月在北京人民大会堂同来华进行国事访问的博鲁阿尔特总统会谈时指出。

习近平主席时隔8年再次对秘鲁进行国事访问，将擘画双边关系发展新蓝图。两国元首半年内实现互访，体现出中秘关系的高水平。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。近年来，在元首外交战略引领下，中秘政治互信不断深化，务实合作硕果累累，人文交流愈加丰富，书写一个个携手促进各自国家发展振兴、增进两国人民福祉的动人故事。

中企承建的秘鲁首条通往印加古城遗址马丘比丘的公路隧道全线贯通；连接秘鲁安第斯山区和热带雨林地区的公路成为“承载着山区人民致富梦想的快车道”；1000多个生产羊驼毛手工制品的秘鲁家庭通过进博会联通中国大市场……

“这件文物来自中华文明的发源地，陕西，也是我的老家。”2016年访问秘鲁，习近平主席在参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”时如是介绍兵马俑。

中国和秘鲁都是文明古国，两国友谊源远流长，人民友好深入人心。今年5月底，秘鲁国会将每年春节前后的2月1日定为秘中友谊日。秘鲁国会文化和文化遗产委员会主席埃克托尔·阿库尼亚表示，秘中友谊日将成为两国永恒友谊的标志和象征。

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。

今年是中巴两国建交50周年。由中巴双方共同设计的纪念标识中，数字“5”和“0”相融相交，构成无穷符号（∞），寓意中巴虽相隔万里却紧密相连、命运与共。

“中方愿同巴方以中巴建交50周年为新起点，持续加强两国发展战略对接，深化双方各领域交流合作，赋予中巴关系新的时代内涵，携手推动构建中巴命运共同体。”今年8月，习近平主席同巴西总统卢拉互致贺电，庆祝两国建交50周年。

源浚者流长，根深者叶茂。走过半个世纪风雨历程，中巴关系更加成熟坚韧，不断呈现蓬勃生机，已成为发展中大国关系典范。

巴西是第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。习近平主席2014年、2019年两次成功访问巴西。2023年4月，卢拉总统履职刚满百日，即率庞大代表团第三次对中国进行国事访问。频密的元首外交，不断夯实两国政治互信。

巴西是中国在拉美最大贸易伙伴，中国连续15年成为巴西最大贸易伙伴。从太空中的中巴地球资源卫星，到行驶在巴西街道的纯电动大巴，从为巴西民众带来民生改善的中巴合作水电项目，到中巴人文交流架起的一座座“连心桥”，中巴务实合作正朝着更高质量、更高水平、更宽领域方向拓展。

中巴关系超越双边范畴，具有战略性和全局性影响。今年5月，中巴就推动政治解决乌克兰危机达成“六点共识”，在解决国际热点冲突方面发出响亮的“南方声音”，得到110多个国家积极支持。巴西副总统阿尔克明表示，巴西和中国通过分享多边主义对可持续发展、和平与安全的贡献等价值观念，在国际舞台上密切合作，发挥重要作用。

“志合者，不以山海为远。”2014年7月访问巴西时，习近平主席出席首次中国—拉美和加勒比国家领导人会晤，发表题为《努力构建携手共进的命运共同体》的主旨讲话，首次提出打造中拉命运共同体，为新时代中拉关系发展指明方向。

巴西国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托说：“习近平主席提出中拉构建携手共进的命运共同体10年来，中拉伙伴关系不断深化，双方很好地诠释了互利合作的内涵。”

10年来，在双方共同努力下，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中国和拉美同属全球南方，双方加强团结合作，共同落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，深入推进高质量共建“一带一路”同地区国家发展战略对接，必将推动中拉命运共同体这艘大船行稳致远。

拉美有句谚语，“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。习近平主席再次到访拉美，中国将与地区国家进一步深化政治互信、拓展务实合作，携手各方倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)