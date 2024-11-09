习近平主席拉美之行将为维护亚太合作正确方向、促进全球发展、完善全球治理贡献中国智慧和方案，为中秘、中巴及中拉关系发展注入新动力

应秘鲁总统博鲁阿尔特邀请，习近平主席将赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。应巴西总统卢拉邀请，习近平主席将赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。在世界经济复苏乏力、全球性挑战层出不穷的背景下，习近平主席拉美之行将为维护亚太合作正确方向、促进全球发展、完善全球治理贡献中国智慧和方案，为中秘、中巴及中拉关系发展注入新动力。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作平台，成立30多年来助力亚太成为世界经济增长中心、全球发展稳定之锚和合作高地。2013年以来，习近平主席出席或主持历次亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，为亚太人民共同命运谋划未来。从提出树立亚太命运共同体意识到倡导共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，从描绘亚太梦想到勾画全方位互联互通蓝图……中国理念和方案为促进亚太稳定繁荣作出积极贡献。当前，世界经济面临多种风险挑战，作为全球增长引擎，亚太肩负更大的时代责任。习近平主席出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并发表重要讲话，介绍中国深化改革开放重要举措，阐述中国对推进亚太合作的政策主张，将为推动区域经济一体化和构建开放型世界经济凝聚更多共识。

二十国集团是国际经济合作主要论坛，在促进世界经济稳定和增长方面肩负着重要使命。习近平主席多次出席或主持二十国集团领导人峰会，为解决全球发展面临的重大现实问题、完善全球经济治理提供重要理念指引。当前，百年变局加速演进，全球南方群体性崛起，二十国集团承载新的期待，迎来新的发展机遇，理应展现更大担当作为。习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会彰显中方对多边主义的坚定支持，体现出中方对二十国集团合作的高度重视。习近平主席将发表重要讲话，围绕“构建公正的世界和可持续的星球”这一主题，同各国领导人进行深入交流，与各方共同推动里约热内卢峰会在坚持多边主义、构建开放型世界经济、支持可持续发展方面取得积极成果，发出明确信号，推动各国合作应对挑战，实现共同繁荣。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。近年来，在双方共同努力下，中秘各领域合作成果丰硕。中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。建交50年来，中巴关系始终保持稳定发展，在促进各自国家发展振兴的同时，也为世界和平稳定和繁荣发展发挥重要作用。习近平主席对秘鲁、巴西进行国事访问，将进一步夯实双边政治互信、深化务实合作、促进文明互鉴、加强多边协作，推动中秘、中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。

2014年，习近平主席在巴西提出构建中拉命运共同体，得到拉美国家广泛积极响应。10年来，中拉命运共同体建设不断取得新成果，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。同属全球南方的中国与拉美国家坚定维护世界和平、促进共同发展，为完善全球治理积极贡献力量。习近平主席此次访问将进一步凝聚中拉团结合作的共识，推动中拉命运共同体建设和全球南方现代化。

集众智，聚合力。中方愿同各方弘扬伙伴精神，深化各领域合作，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，为世界和平与发展贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)