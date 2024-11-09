11月7日，一名工人在美国加利福尼亚州文图拉县穆尔帕克市附近的一个农场中试图扑灭余火。新华社发（邱晨摄）

美国加利福尼亚州洛杉矶市附近的山火7日仍未扑灭，已有多人因山火受伤，逾万人接到撤离指示。据当地媒体报道，文图拉县穆尔帕克市当地时间6日上午发生山火，距离洛杉矶市中心约60公里。