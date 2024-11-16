劳尔·佩雷斯·雷耶斯

2024年11月14日，对于秘鲁和秘中关系来说，都是历史性的一天。我在秘鲁总统府见证了钱凯港开港。钱凯港是秘中高质量共建“一带一路”重点项目，是秘鲁港口基础设施建设的里程碑，代表着秘鲁向基础设施和物流现代化迈出的重要一步。拉美地区的货物从这里出发，通过大型船舶直接运往亚洲，将改变当前拉美与亚洲之间物流格局。

钱凯港将为秘鲁带来重大利好。得益于钱凯港，秘鲁乃至拉美地区与亚洲贸易往来的时效将显著提升，运输成本将大幅降低，秘鲁产品在国际市场上将更具竞争力，秘鲁消费者也能购买到价格更实惠的亚洲产品。来自亚洲的商品和技术将为秘鲁发展作出积极贡献。钱凯港的落成及其配套基础设施建设，将极大推动周边地区经济发展。随着钱凯港持续释放区域物流枢纽潜力，秘鲁更多地区将享受其带来的发展红利。据秘鲁政府估算，钱凯港未来将惠及秘鲁从中部到沿海地区成千上万的家庭，每年将带来45亿美元的经济收益，约占秘鲁国内生产总值的1.8%。同时，钱凯港还会为秘鲁国际贸易、渔业、食品、饮料、金属加工等众多行业创造大量就业机会。

钱凯港不仅为秘鲁带来新的发展机遇，也将助力拉美地区的发展繁荣。秘鲁希望将自身打造成南太平洋的港口枢纽，做拉丁美洲国际贸易链条的关键参与者。当智利、厄瓜多尔和哥伦比亚等周边国家的货物需要运往亚洲时，钱凯港将凭借在运输时间和成本上的优势成为优先选项，本地区的贸易便利化和互联互通程度也将随之提升。

未来，我们将继续推进周边基础设施和物流通道建设，确保钱凯港与秘鲁其他地区以及拉美其他国家更好互联互通。我们还考虑未来在钱凯港周边设立经济特区，为秘鲁经济发展注入新动能。

秘中两国友谊源远流长，中国是秘鲁主要贸易伙伴之一。今年9月我赴华访问时，深切感受到中国在数字化、绿色发展等领域的发展成就。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议非常重要，我们愿意在高质量共建“一带一路”框架下吸引更多中国投资，在新能源等领域扩大对华合作，提升秘鲁的生产力和竞争力。不久前，我在钱凯港看到，那里已经配备了智能集装箱卡车，港口作业过程高度自动化、智能化，这将进一步降低物流成本。

钱凯港不仅仅是一个基础设施项目，也是秘中两国人民友谊的象征，昭示着我们共同繁荣的未来。期待以习近平主席此次访问为契机，秘中两国进一步深化双边合作，促进地区繁荣发展，更好造福两国和地区人民。

（作者为秘鲁交通和通信部部长，本报记者姜波、颜欢采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)