新华社北京11月15日电 记者15日从商务部获悉：11月14日，中国商务部部长王文涛与秘鲁外贸旅游部部长莱昂分别代表本国政府，在秘鲁利马签署《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级〈中华人民共和国政府与秘鲁共和国政府自由贸易协定〉的议定书》。

中秘双方于2009年4月签署自贸协定，于2018年11月启动中秘自贸协定升级谈判，并于2024年6月实质性完成。在原自贸协定基础上，升级议定书进一步完善了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、服务贸易、商务人员临时入境和投资等7个协定原有章节，新增了标准与合格评定合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境与贸易等5个章节。签署升级议定书有利于深挖双边贸易投资合作潜力，为两国企业创造更好的营商环境，进一步保护和促进双向投资，为两国企业和人民带来更多实实在在的利益。

签署后，双方将分别履行各自国内法律审批程序，推动升级议定书早日生效实施。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 02 版）

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