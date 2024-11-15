新华社北京11月15日电（记者董雪）外交部发言人林剑15日表示，中方愿同秘方一道，遵照两国元首重要共识，进一步夯实政治互信，促进务实合作提质升级，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

当日例行记者会上，有记者问：当地时间11月14日，国家主席习近平乘专机抵达利马，出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。发言人能否进一步介绍情况？

林剑表示，当地时间11月14日下午，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特举行会谈，就双边关系、重点领域合作等深入交换意见。两国元首共同见证签署关于共建“一带一路”的合作规划、中秘自贸协定升级议定书。双方发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。两国元首还以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。

林剑说，习近平主席指出，中秘同为文明古国，始终坚持平等相待、互尊互信、互学互鉴，成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的典范。建交53年来，中秘贸易投资合作快速增长，为两国人民带来实实在在的利益。双方要对接发展战略，深挖合作潜力，打造务实合作新格局，加强贸易和投资“双轮驱动”，推动传统产业和新兴产业“两翼齐飞”，促进产业链和供应链“两链融通”。双方要加强治国理政经验交流，要担起文明互鉴时代责任，将中秘友好世代传承下去。中秘都主张多边主义，反对保护主义。中方全力支持秘鲁东道主工作，推动这次亚太经合组织领导人非正式会议取得成功。中方也愿同秘方继续加强在中拉论坛框架下沟通协作，为促进中拉关系发展作出积极贡献。

他表示，此次是习近平主席第二次对秘鲁进行国事访问，也是两国元首一年时间里第三次会晤，具有重要历史和现实意义。“中方愿同秘方一道，遵照两国元首重要共识，进一步夯实政治互信，促进务实合作提质升级，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。”

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