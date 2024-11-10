新华社伊斯兰堡11月9日电（记者蒋超）巴基斯坦官员9日说，该国西南部俾路支省首府奎达火车站当天上午发生一起爆炸袭击事件，初步数据显示，袭击已造成至少20人死亡、53人受伤。

巴基斯坦铁路公司首席执行官阿米尔·阿里·巴洛奇发表声明强烈谴责袭击事件，并证实了上述伤亡数字。

巴基斯坦铁路公司运营总监马利克·沙赫巴兹·巴巴尔告诉新华社记者，初步调查显示，这是一起自杀式炸弹爆炸袭击。爆炸发生在当地时间上午8时20分左右，地点在奎达火车站第一站台旅客进站点。

奎达市警察局高级警司穆罕默德·巴洛奇说，目前巴安全部队、警察和救援人员已赶往现场，伤者已被送往医院救治，奎达市所有医院宣布进入紧急状态。

负责接收伤者的奎达市民医院院长阿拉·努尔告诉新华社记者，由于部分伤者情况危急，死亡人数可能进一步上升。

恐怖组织“俾路支解放武装”宣称制造了此次袭击，称主要袭击对象是当天在该车站乘车的一支巴基斯坦军人队伍。

巴基斯坦总理夏巴兹发表声明强烈谴责这起袭击，并表示巴政府和军方将全力打击恐怖分子。

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